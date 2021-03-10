習智囊：假忠誠簡單 需有能力愛國者 鄭永年稱商界不缺能人 但缺「找馬」機制

新華社：

改港選舉制《決定》草案修改稿通過

全國人大會議主席團昨日開第二次會議，新華社出稿稱會議通過了修改香港選舉制度《決定》草案的修改稿，將再提請各代表團審議，但官方未有公布過草案文本，也未有提及如何修改草案。

特首林鄭月娥接受內地中央電視台專訪，稱對中央修改香港選舉制度、落實「愛國者治港」原則感到高興，又形容是「圓滿」，指去年《港區國安法》的頒布開創由亂及治的新局面，香港除了需有社會安全，更需要有政治安全，修改香港選舉制度讓政治安全有保證。

學者鄭永年接受「鳳凰網」訪問，談愛國者治港，指能力問題不是一個簡單的問題，因為「能人」要懂香港，要懂祖國內地的政策，要把香港的實際問題放到「一國」的框架內來解決，他說現在缺少這樣的人。他認為香港這麼多年來，大家愈來愈政治化，有時變成了「意識形態之爭」；《港區國安法》將意識形態政治化都停止，但國安法不是終點，而是起點，下一步是想辦法解決具體問題。

他指出香港有經濟結構和住屋問題，前者是金融業愈發達，社會財富差距愈大；住屋問題，他提到前特首董建華和現屆特首林鄭月娥也試解決，但一旦實施，其他既得利益者都反對。他認為，若將這些問題放到整個大灣區內解決，就很容易。

新老移民一視同仁 勿排除外國人

至於如何培養更多愛國者，鄭永年稱就是要解決民生問題，「愛國也是跟人的利益結合起來」，但也不要絕對說有了利益就愛國，又說「你沒有恆產，哪有恆心？」。被問到有學者建議應用「新香港人」加入政治管治團隊，他稱香港不是沒人才，但殖民時代留下來的體制要改變，應擬定標準公平競爭，強調香港新移民和老移民都要一視同仁，也不要排除外國人，「愛國者治港，如果光看背景身分的話，有時候會出現問題的，如果太狹窄地看的話，反而會把更多的人排除在外了」。

另外，政務司長張建宗接受央視訪問，說「香港是我家，祖國是我的國。我愛國，同時愛港」，愛國愛港是應有之義。他又說，港府一定要就政改全方位加強文宣工作，做好解說。