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習智囊：假忠誠簡單 需有能力愛國者 鄭永年稱商界不缺能人 但缺「找馬」機制

【明報專訊】全國人大將就修改香港選舉制度作《決定》，繼內地學者田飛龍說「愛國者治港」不是要「忠誠的廢物」，被視為國家主席習近平智囊的中文大學深圳分校全球與當代中國高等研究院院長鄭永年（圖）表示，那些「假忠誠的」、「光是表一個態」的很簡單，但實現「愛國者治港」，需要有能力的愛國者，解決實際問題；而實施上香港的商界不缺「能人」，但缺少「找馬（千里馬）」機制。他又提到自己學政治學幾十年，「但政治的空間要小一點」，「空間太大了，一個社會就沒有出息」。

新華社：

改港選舉制《決定》草案修改稿通過

全國人大會議主席團昨日開第二次會議，新華社出稿稱會議通過了修改香港選舉制度《決定》草案的修改稿，將再提請各代表團審議，但官方未有公布過草案文本，也未有提及如何修改草案。

特首林鄭月娥接受內地中央電視台專訪，稱對中央修改香港選舉制度、落實「愛國者治港」原則感到高興，又形容是「圓滿」，指去年《港區國安法》的頒布開創由亂及治的新局面，香港除了需有社會安全，更需要有政治安全，修改香港選舉制度讓政治安全有保證。

學者鄭永年接受「鳳凰網」訪問，談愛國者治港，指能力問題不是一個簡單的問題，因為「能人」要懂香港，要懂祖國內地的政策，要把香港的實際問題放到「一國」的框架內來解決，他說現在缺少這樣的人。他認為香港這麼多年來，大家愈來愈政治化，有時變成了「意識形態之爭」；《港區國安法》將意識形態政治化都停止，但國安法不是終點，而是起點，下一步是想辦法解決具體問題。

他指出香港有經濟結構和住屋問題，前者是金融業愈發達，社會財富差距愈大；住屋問題，他提到前特首董建華和現屆特首林鄭月娥也試解決，但一旦實施，其他既得利益者都反對。他認為，若將這些問題放到整個大灣區內解決，就很容易。

新老移民一視同仁 勿排除外國人

至於如何培養更多愛國者，鄭永年稱就是要解決民生問題，「愛國也是跟人的利益結合起來」，但也不要絕對說有了利益就愛國，又說「你沒有恆產，哪有恆心？」。被問到有學者建議應用「新香港人」加入政治管治團隊，他稱香港不是沒人才，但殖民時代留下來的體制要改變，應擬定標準公平競爭，強調香港新移民和老移民都要一視同仁，也不要排除外國人，「愛國者治港，如果光看背景身分的話，有時候會出現問題的，如果太狹窄地看的話，反而會把更多的人排除在外了」。

另外，政務司長張建宗接受央視訪問，說「香港是我家，祖國是我的國。我愛國，同時愛港」，愛國愛港是應有之義。他又說，港府一定要就政改全方位加強文宣工作，做好解說。

相關字詞﹕全國兩會 全國人大常委會 張建宗 林鄭月娥 鄭永年 國家主席習近平

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