曾中風心臟病翁詢打針 私醫勸暫緩 公院醫生籲打

民主黨醫療政策副發言人袁海文昨設立「新冠疫苗權益熱線」，讓接種疫苗後出現副作用的市民求助。他說，昨午接獲四五人查詢應否打針，其中一名76歲翁曾於2014年中風，一直有心臟病，家庭醫生着他先別接種，他在明愛醫院覆診時，醫生則建議他接種，他感到迷惘。袁說自己並非醫護，只能勸老翁再諮詢醫生。

有家庭醫生稱，部分前往要求接種的市民並非其診所病人，難以判斷其病情是否穩定。家庭醫生關嘉美說，需多花時間與希望接種的市民溝通，「問十幾分鐘都未問到（病歷）」，其中有患者稱正服用血壓藥，細問之下才得悉他自行買藥，雖然當時量度血壓正常，但不知對方有否糖尿病、膽固醇高等，故暫不為其接種。

關嘉美說，前線面對不少難處，曾有服用阿士匹靈的79歲患者到診所，「話一定要打針（疫苗）」，惟對方10多年前發現心臟血管閉塞四成，其間沒覆診。她着該長者先看心臟科醫生證明符合接種條件，長者即發怒，要求她提供當日不能接種的證明。她說，昨有出現流感病徵的的士司機到診所希望接種，獲建議檢測後反而離開診所。

稱有時難判斷病人情况穩定否

家庭醫生倡政府提供接種大原則

家庭醫生林永和說，部分患者在疫情下沒到醫院覆診，其間只配藥，醫健通紀錄只更新至2019底，未有足夠資料判斷患者病情是否穩定。科興說明書列明糖尿病患者、精神疾病史或家族史者等需慎用，他認為港府可提供接種大原則，例如何謂上述患者慎用，有否血糖指數供參考；血壓需觀察多久才算穩定；以及惡性腫瘤康復者可否接種等。

有公立醫院普通科門診醫生說，近日覆診的糖尿或血壓患者「有一半都會順手問」可否接種，或問該打哪種疫苗，由於該類求診者普遍情况穩定，該醫生通常會表達「無話唔打得科興」，但同時提醒科興未於科學期刊發表第三期數據，讓市民自行決定。

袁海文認為政府不應將應否接種的責任全放在市民身上，亦不應在科興未有足夠60歲以上的第三期臨牀數據時，讓年滿60歲市民接種。

蔣麗芸建議接種中心設醫護助評估

民建聯立法會議員兼衛生事務發言人蔣麗芸表示，不少市民並無家庭醫生，建議食衛局設疫苗熱線，並於接種中心增設醫護為市民評估是否適合接種。

（疫情第四波）