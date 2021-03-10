51歲三高男打科興後心肌梗塞危殆 累計3死3命危 半數涉心血管問題

科興接種率跌至64%新低

政府公布至昨晚8時的24小時內，約8700人打科興疫苗，接種率跌至64%，是政府公布接種率以來新低。政府昨開放多7類優先組別預約打疫苗，公務員事務局稱昨日約12,900人預約打科興疫苗，較前日多兩倍；另約29,800人預約打BioNTech疫苗，較前日多4倍。此外，前日共7人打疫苗後送院，其中5人打科興，2人打BioNTech。

衛生署昨公布打針後危殆患者為51歲男子，本身患糖尿病、高血壓及高血脂，他在3月3日到沙田源禾路體育館接種科興疫苗，至6日氣促、咳嗽及有痰，8日到伊利沙伯醫院急症室，初步診斷為急性心肌梗塞，同晚轉往深切治療部。連同早前兩名患嚴重冠心病的63歲男死者及80歲危殆男子，累計3宗個案初步診斷涉心血管問題，3人在打針後2至5天病發。

對疫苗間接誘發持開放態度

心臟科醫生：需更多數據

香港心臟專科學院院長陳藝賢向本報表示，上述51歲男子的病徵與急性心肌梗塞脗合，患者會心絞痛、心源性休克、血壓下降及肺水腫等，其中肺水腫會導致氣喘和咳嗽，甚至咳血。他說每日都有患者因急性心肌梗塞入院，暫未有證據顯示疫苗與心肌梗塞有直接關係。他認同3宗死亡或危殆個案出現心血管問題，時間上巧合，在科學上未能判斷疫苗是否間接誘發心臟併發症，但對此持開放態度，需觀察更多數據才能判斷。政府昨引述醫管局資料稱，去年心肌梗塞入院個案約有7300宗。

政府：去年7300宗心肌梗塞入院

另外，衛生署日前接獲至少45宗接種疫苗入院的非預期或嚴重事件。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，當中一名「三高」74歲男病人於3月1日接種科興，6天後因左身無力入屯門醫院，電腦掃描顯示右邊丘腦出血，臨牀判斷為出血性中風。他指「三高」本身是血管病的高危因素，初步相信病人情况與疫苗無直接關係。

至於早前兩宗危殆個案，其中80歲男子前日由明愛醫院轉送瑪嘉烈，情况危殆，許樹昌相信病人稍後要「通波仔」；72歲女子前晚已不用插喉，轉送內科病房，情况穩定。早前由疫苗接種中心送院的62歲女及66歲女昨午情况穩定。

外界關注疫苗注射計劃有否煞停機制，公務員事務局長聶德權昨在港台《千禧年代》稱，判斷原則是衡量效益是否高於風險，若接種疫苗衍生的問題顯示風險高於效益，專家會作出調整建議或停止接種。

明報記者

（疫情第四波）