港聞

港聞一

51歲三高男打科興後心肌梗塞危殆 累計3死3命危 半數涉心血管問題

【明報專訊】本港昨日增一人接種科興新型冠狀病毒疫苗後危殆，累計3死3危。最新一宗涉及一名「三高」的51歲男子，他在打針後3天（6日）氣促、咳嗽及有痰，至前晚（8日）到急症室，初步診斷為急性心肌梗塞。目前一名死者、兩名危殆者於接種後出現心血管問題，有心臟科醫生認同時間上巧合，對疫苗是否間接誘發心臟問題持「開放態度」，仍需觀察更多數據。

科興接種率跌至64%新低

政府公布至昨晚8時的24小時內，約8700人打科興疫苗，接種率跌至64%，是政府公布接種率以來新低。政府昨開放多7類優先組別預約打疫苗，公務員事務局稱昨日約12,900人預約打科興疫苗，較前日多兩倍；另約29,800人預約打BioNTech疫苗，較前日多4倍。此外，前日共7人打疫苗後送院，其中5人打科興，2人打BioNTech。

衛生署昨公布打針後危殆患者為51歲男子，本身患糖尿病、高血壓及高血脂，他在3月3日到沙田源禾路體育館接種科興疫苗，至6日氣促、咳嗽及有痰，8日到伊利沙伯醫院急症室，初步診斷為急性心肌梗塞，同晚轉往深切治療部。連同早前兩名患嚴重冠心病的63歲男死者及80歲危殆男子，累計3宗個案初步診斷涉心血管問題，3人在打針後2至5天病發。

對疫苗間接誘發持開放態度

心臟科醫生：需更多數據

香港心臟專科學院院長陳藝賢向本報表示，上述51歲男子的病徵與急性心肌梗塞脗合，患者會心絞痛、心源性休克、血壓下降及肺水腫等，其中肺水腫會導致氣喘和咳嗽，甚至咳血。他說每日都有患者因急性心肌梗塞入院，暫未有證據顯示疫苗與心肌梗塞有直接關係。他認同3宗死亡或危殆個案出現心血管問題，時間上巧合，在科學上未能判斷疫苗是否間接誘發心臟併發症，但對此持開放態度，需觀察更多數據才能判斷。政府昨引述醫管局資料稱，去年心肌梗塞入院個案約有7300宗。

政府：去年7300宗心肌梗塞入院

另外，衛生署日前接獲至少45宗接種疫苗入院的非預期或嚴重事件。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，當中一名「三高」74歲男病人於3月1日接種科興，6天後因左身無力入屯門醫院，電腦掃描顯示右邊丘腦出血，臨牀判斷為出血性中風。他指「三高」本身是血管病的高危因素，初步相信病人情况與疫苗無直接關係。

至於早前兩宗危殆個案，其中80歲男子前日由明愛醫院轉送瑪嘉烈，情况危殆，許樹昌相信病人稍後要「通波仔」；72歲女子前晚已不用插喉，轉送內科病房，情况穩定。早前由疫苗接種中心送院的62歲女及66歲女昨午情况穩定。

外界關注疫苗注射計劃有否煞停機制，公務員事務局長聶德權昨在港台《千禧年代》稱，判斷原則是衡量效益是否高於風險，若接種疫苗衍生的問題顯示風險高於效益，專家會作出調整建議或停止接種。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕科興疫苗 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

銅鑼灣海饌3枱4確診 一人曾赴名潮 全同日到訪午膳 兩人前後腳同枱 防護中心查關連
銅鑼灣海饌3枱4確診 一人曾赴名潮 全同日到訪午膳 兩人前後腳同枱 防護中心查關連
智障者宿舍助理染疫 發燒後六驗陰性
智障者宿舍助理染疫 發燒後六驗陰性
金域遲上載6000人結果 另2萬化驗滯後涉一兩確診
金域遲上載6000人結果 另2萬化驗滯後涉一兩確診
港大研究：治流感瘧疾等3藥可抑新冠病毒
港大研究：治流感瘧疾等3藥可抑新冠病毒
華源大廈封區 500人強檢沒確診
華源大廈封區 500人強檢沒確診
深喉唾液檢測證明 港赴北京不能用
深喉唾液檢測證明 港赴北京不能用
曾中風心臟病翁詢打針 私醫勸暫緩 公院醫生籲打
曾中風心臟病翁詢打針 私醫勸暫緩 公院醫生籲打
習智囊：假忠誠簡單 需有能力愛國者 鄭永年稱商界不缺能人 但缺「找馬」機制
習智囊：假忠誠簡單 需有能力愛國者 鄭永年稱商界不缺能人 但缺「找馬」機制
大埔區議員贈經民聯「忠誠的廢物」紙牌
大埔區議員贈經民聯「忠誠的廢物」紙牌
民主派斥改選舉制倒退 方案細節未見 出戰選委否觀望
民主派斥改選舉制倒退 方案細節未見 出戰選委否觀望
民研：一國兩制信心淨值急升 重回反修例前
民研：一國兩制信心淨值急升 重回反修例前
外交署辦外媒領事吹風會 促真心支持一國兩制勿干內政
外交署辦外媒領事吹風會 促真心支持一國兩制勿干內政
丈夫生前兩覆核爭同性平權 被拒配偶身分理後事 同志申覆核質疑歧視
丈夫生前兩覆核爭同性平權 被拒配偶身分理後事 同志申覆核質疑歧視
女童虐斃案 兄長稱討厭繼母：咩都唔知就罰我
女童虐斃案 兄長稱討厭繼母：咩都唔知就罰我
放貨櫃場過冷河圖避追蹤 海關破嬰兒汽車座椅藏冰毒
放貨櫃場過冷河圖避追蹤 海關破嬰兒汽車座椅藏冰毒
陷「刷單賺佣」網騙 會計竊200萬公款 68人被詐758萬 受害者為「取回損失」變共犯
陷「刷單賺佣」網騙 會計竊200萬公款 68人被詐758萬 受害者為「取回損失」變共犯
事主指認 呈堂片攝被告喊「你哋打人就得呀？」
事主指認 呈堂片攝被告喊「你哋打人就得呀？」
涉披露7．21游乃強受查 林卓廷押後下月再訊
涉披露7．21游乃強受查 林卓廷押後下月再訊
警口供存疑 8．31衝突男生暴動罪脫
警口供存疑 8．31衝突男生暴動罪脫
違機場示威禁令緩刑 人力成員藐視法庭判付40萬訟費
違機場示威禁令緩刑 人力成員藐視法庭判付40萬訟費
假香港郵政盜資料碌卡 訛稱派遞無人收誘點釣魚網站 120宗涉款221萬
假香港郵政盜資料碌卡 訛稱派遞無人收誘點釣魚網站 120宗涉款221萬
梁國雄搶文件案准上訴 審視《特權法》涵蓋議員否
梁國雄搶文件案准上訴 審視《特權法》涵蓋議員否
吳文遠聲援梁國雄 涉襲擊終院外被捕
吳文遠聲援梁國雄 涉襲擊終院外被捕
十姑娘任信託受託人裁失職 何鴻章子何豹獲賠1元
十姑娘任信託受託人裁失職 何鴻章子何豹獲賠1元
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】許智峯轉戰澳洲 全職國際游說 旅遊簽證入境 未有申庇護想法
【Emily】許智峯轉戰澳洲 全職國際游說 旅遊簽證入境 未有申庇護想法
【Emily】43子還押寄情健身 尹兆堅褲頭減兩吋
【Emily】43子還押寄情健身 尹兆堅褲頭減兩吋
【Emily】免費物資送囚友 需求急增 「石牆花」貨架二變六
【Emily】免費物資送囚友 需求急增 「石牆花」貨架二變六
【Emily】問疫苗 盧偉國千里搵聶德權幫手
【Emily】問疫苗 盧偉國千里搵聶德權幫手
【Emily】區議員伍月蘭收恐嚇信 附剪報污糟口罩
【Emily】區議員伍月蘭收恐嚇信 附剪報污糟口罩
【Emily】CY拍片論港民主：「主權在民」不適用
【Emily】CY拍片論港民主：「主權在民」不適用