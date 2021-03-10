港大研究：治流感瘧疾等3藥可抑新冠病毒

新廣譜抗病毒肽「8P9R」

同時抑制病毒感染兩途徑

港大微生物學系講座教授袁國勇是上述研究成員之一。團隊發現，新的偶聯多肽「8P9R」具有雙功能抗病毒活性，能同時抑制新冠病毒感染細胞的兩個途徑，即以內涵體內吞和細胞表面融合。研究有助研發廣譜抗病制劑，應對將來的新興病毒疾病，成果刊於國際科學雜誌《自然通訊》。

該學系的研究助理教授趙旵軍回覆查詢時表示，早前發現小鼠體內防禦素肽，改良成鹼性多肽「P9R」可與病毒表面結合，有效抑制新冠病毒；今次研究則發現8個「P9R」（即「8P9R」）組合， 能同時與多個病毒結合，大大增強抗病毒效果。他說，高濃度（25 mg/ml）的「8P9R」，抑制新冠病毒較P9R強100倍。

另外，團隊發現同時使用3種臨牀藥物氯喹（Chloroquine）、阿比多爾（Arbidol）和卡莫司他（Camostat），亦能抑制新冠病毒感染的兩條途徑，有效抑制倉鼠肺部複製病毒，相信這個用藥策略能幫助治療病人。

趙旵軍說，氯喹以往用來治瘧疾，阿比多爾在中國及俄羅斯用於治流感，卡莫司他則在日本用來治療某些腫瘤疾病，前兩種藥能抑制病毒內涵體內吞的感染途徑，卡莫司他則能抑制細胞表面融合，但只服用其中一種藥物則對治療新冠病毒沒有明顯幫助。

（疫情第四波）