金域遲上載6000人結果 另2萬化驗滯後涉一兩確診

6000人檢測陰性 事件不涉準確性

食衛局昨表示，負責梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心的服務承辦商金域檢驗，3月3日收集到檢測中心和流動採樣站的樣本後，3月4日完成檢測，按程序應上載檢測結果，但其間遇上技術問題，延至3月6日才能上載結果，約6000名市民受影響，他們的檢測結果均為陰性，事件並不涉及檢測的準確性或有效性，亦沒遺失檢測者資料。

食衛局：極不滿意 責成調查交報告

食衛局表示，事件對已檢測者造成不便，檢測中心個別職員也未能準確解答市民的相關查詢，局方對此極不滿意，已嚴肅跟進，包括責成承辦商仔細調查，提交報告和改善，在承辦商處理事件期間，局方曾暫停委派其負責新增的流動採樣站。

化驗滯後疑因化驗室環境污染需清潔

此外，金域檢測亦有為醫管局化驗樣本，醫管局前晚披露，有承辦商因化驗室出現環境污染，需徹底清潔消毒，令部分化驗程序滯後，前晚仍在檢測3月4日接收的約2萬個樣本，部分滯後樣本要交由衛生署及其餘3個承辦商檢測。據了解，涉事承辦商是金域檢驗。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨被問及滯後檢測的樣本當中是否涉確診者，表示有一兩宗最終確診。

（疫情第四波）