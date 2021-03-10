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智障者宿舍助理染疫 發燒後六驗陰性

【明報專訊】本港再出現多次驗不出陽性的新冠病毒感染者，香港心理衞生會樂道居中度弱智人士宿舍的26歲男助理，2月22日發燒，其後兩周檢測6次，包括深喉唾液，一直呈陰性，到第7次、用支氣管鏡抽取支氣管分泌樣本才呈陽性，並驗出抗體。衛生防護中心表示病人發燒時已可傳播病毒，院舍50名院友、20多名員工，以及入院後附近病牀的11名病人要檢疫。

許樹昌：驗口水陰性料因樣本質素

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，患者出現肺炎，顯示其下呼吸道感染，通常患者病發首2至4天，上呼吸道病毒量最高，其後減少，並轉移至下呼吸道。他相信深喉唾液樣本陰性與樣本質素有關，如純粹「吐口水」或未能檢測到病毒，目前入院後會由醫護採集鼻咽、咽喉樣本，但上呼吸道病毒量低亦會出現陰性。

上述男子主要負責物理治療，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，病人2月22日發燒，2月23日及3月1日曾驗深喉唾液，均呈陰性，到3月3日仍未康復，經私家醫生轉介到聯合醫院急症室。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，病人3月3日因肺炎和發燒到急症室求醫，之後入住內科病房，3月3日、5日和7日分別驗病毒，均呈陰性，但庾昨無法交代有關檢測方法；3月3至4日驗抗體，也呈陰性。至3月8日，病人肺炎病徵沒改善，醫院用支氣管鏡為他取支氣管分泌樣本，驗出陽性。

支氣管鏡取樣本驗出陽性

此外，香港心理衞生會總主任（服務）何耀泰表示，院舍員工有定期強制檢測，初步確診的職員在2月25日曾在社區檢測中心驗出陰性。翻查資料，社區檢測中心是用鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測。何耀泰說，初步確診的員工近期為10多名院友做復康訓練，較多面對面接觸，但院舍所有員工都有戴口罩，院友經訓練後也有戴口罩。

20多員工50院友檢疫

張竹君說，病人工作的院舍約有50名院友和20多名員工要檢疫，她推斷該病人在上月22日發病前已有傳播，而院舍環境像家庭，若有傳播應已發生。庾慧玲說，有11名病人因曾入住與該病人鄰近病格或病牀而要檢疫。

（疫情第四波）

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