銅鑼灣海饌3枱4確診 一人曾赴名潮 全同日到訪午膳 兩人前後腳同枱 防護中心查關連

昨增21確診 8本地3源頭不明

本港昨增21宗確診，包括13宗輸入，8宗本地個案中，有3宗源頭不明。有關連個案中，包括一人是名潮食館員工，他在檢疫中心取的第二個樣本驗出陽性。截至昨日，名潮群組累計有10名員工、22名食客及20名緊密接觸者確診。

24員工檢測陰性 將再檢測

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，一名感染源頭不明的56歲男子，曾在潛伏期內、2月22日到海饌-海鮮牛扒餐廳，防護中心翻查資料後，發現過去另有3名確診者於同日下午去過該餐廳，4人分別坐在3枱。張說其中一名51歲男子曾於2月19日去過名潮食館，22日再到海饌，他離開餐廳後，一名37歲男子坐同一枱，二人相繼確診；而分別與這二人用膳的一名友人，正在檢疫。張說51歲及37歲男子當日沒有直接見面，二人已被列入名潮群組；至於另外兩名分別坐在兩張枱的客人，當局要調查與名潮有否關係。

張竹君表示，餐廳已大清洗，24名員工已於2月28日檢測，全部結果為陰性；當防護中心知道有4名確診者曾訪該餐廳，亦再度要求員工檢測，以確保沒隱性傳播。衛生防護中心前晚已到餐廳取了20多個環境樣本，全部陰性；另向餐廳取得20多名沒用安心出行的客人資料，將致電聯絡他們。張呼籲所有曾於2月22日中午12時至下午3時到過該餐廳的客人，聯絡衛生防護中心。

許樹昌：污染餐具餐桌 可交叉感染

對於海饌有兩名食客「前後腳」坐同一枱，其後相繼確診，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，患者進食期間會噴出飛沫，或會污染餐具、餐桌等，其他人接觸後可能因此交叉感染。至於同桌、正檢疫的人，他說亦有感染風險，或因處於潛伏期而未驗出陽性。

海饌-海鮮牛扒餐廳昨發通告，表示接獲衛生署通知，有4名確診者曾於2月22日到訪午膳，接獲消息後已立刻安排全面消毒及清洗，餐廳所有員工已於14日內檢測數次，結果全為陰性，衛生署亦派員作環境檢測，結果亦呈陰性。景樂集團發言人表示，餐廳昨停業以全面清潔，所有員工亦再檢測，待收到結果才重開。

截至昨午，衛生防護中心錄得少於10宗初步確診，其中3人源頭不明，包括香港心理衞生會賽馬會大樓樂道居殘疾人士院舍26歲男活動助理、居於葵涌海峰花園1座的58歲男子，以及27歲西營盤URSUS Fitness男員工。

明報記者

（疫情第四波）

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