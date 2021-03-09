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港聞
2021年3月9日星期二
港聞二
改港選舉 栗戰書：打出法律組合拳 譚耀宗：《決定》草案說明原則 「有數字體現」
消息：選委及立會選舉日期或對調 民主派：門檻窄 明日選都無意思
「處理不愛國者 非民主不民主者」 馬嶽：問題在制度
董建華：今再捧西方民主 弊大於利
《香港故事》一集抽起 員工：涉嘉賓提反修例心情
UA全線結業 電影界恐骨牌效應 批政府漠視業界「嗌救命」 嘆港產片排期更難
撲空戲迷讚「坐得舒服」嘆可惜
伴港人36載 引入IMAX設口述觀影
稱受襲倒地續遭白衣圍毆 事主謝另一證人救命
多部門近3月辭職者增 衛署131人最多 聶德權稱200公僕沒簽效忠聲明 工會：未計早離職者
「宣誓成催化劑」 社署辭職者增1.7倍
草坪經營茶座 MUSEA涉違寬免條款 另涉僭建溫室 接查詢後稱因疫情終止活動及清場
建築師：露天茶座有人送餐 無異食肆
荃灣暴動案 官看片稱示威者「暴力示威人士」
的士司機涉運40燃彈 警員證人「移民」澳門撤傳召
虐斃案兄稱妹腿化膿發臭 沒被帶就醫 稚女死前一天 父拋天花18下
父執藤條繼母用拖鞋打 妹處理傷口「痛到無反應」
廚餘倡15年內減半 污水廠成回收主力
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【Emily】民主黨趁3‧8懲教所聲援被羈押女性
【Emily】稱推女權進展好 林鄭：常秘八成女性
【Emily】料泛民唔會杯葛選舉 葉劉話唔敢得罪馮煒光
【Emily】兩會仆親 阿董：做開運動好快起到身
【Emily】官員出席中企馬路活動 惹犯聚質疑
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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改港選舉 栗戰書：打出法律組合拳 譚耀宗：《決定》草案說明原則 「有數字體現」
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