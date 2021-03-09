廚餘倡15年內減半 污水廠成回收主力

沙嶺廚餘廠後年竣 石崗新廠無時間表

根據環保署早年公布，政府計劃興建合共5間廚餘廠，處理全港約一半廚餘。但目前只有小蠔灣廚餘廠已運作，按政府最新公布的資源減廢藍圖，位於沙嶺的第二期廚餘廠預計2023年啟用，每日可處理300公噸廚餘。

環保署高級環保主任（廚餘回收）陸嘉俊稱，位於石崗的廚餘廠仍在研究階段，暫未有動工時間，強調仍會研究需否興建更多廚餘廠。資料顯示，第3間廚餘廠位於石崗，佔地約1.86公頃，每日最高處理容量約300公噸，預計2023年動工，2026年啟用，但《藍圖》並未提及。

陸又稱，渠務署於沙田污水處理廠進行的廚餘、污泥共厭氧消化試驗計劃，料2022年啟用，每日可處理50公噸廚餘；連同第一、二期廚餘廠，最高可處理共550公噸廚餘。至於餘下950公噸廚餘，他說元朗及沙田污水處理廠每日各處理300至500公噸廚餘，若該兩項目落實，就有足夠容量吸納約一半廚餘。

資料顯示，污水處理廠的廚餘與污泥共厭氧消化已應用於海外不同國家，將廚餘注入污水廠，可一址兩用有協同效應。而元朗污水處理廠正擴建，落成後佔地約12公頃，處理污水量增逾倍，較小蠔灣廚餘廠約2.2公頃大逾4倍，可接收更多廚餘。

小蠔灣廚餘廠本月起開放參觀

至於本港首間位於小蠔灣的廚餘廠，亦即「O ． PARK 1」已於2018年7月啟用，主要接收工商業廚餘，去年受疫情影響，每日回收量一度下降至100公噸以下，但近月已回升至約每日110公噸，該廠今年3月起開放予公眾參觀，接受網上預約導賞團服務。