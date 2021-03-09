港聞

港聞二

虐斃案兄稱妹腿化膿發臭 沒被帶就醫 稚女死前一天 父拋天花18下

【明報專訊】5歲女童及8歲兄長疑遭生父及繼母長期體罰和虐待，女童最終因敗血症而死。生父和繼母否認謀殺罪，案件昨日於高等法院續審。女童的兄長在錄影會面表示，兩兄妹常遭父母責打，「日日曳就日日打」，妹妹的褲子曾經出現黑色血漬，腿部傷口化膿發臭，但父母沒有帶她求醫。兄長又稱，妹妹去世前一日，遭父親凌空拋上天花板18下，不斷受驚哭叫。

「日日曳就日日打」

被告依次為女童Z和男童X的父親（26歲，案發時歲數，下同）、繼母（27歲）及繼外婆（53歲）。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，父親和繼母否認謀殺罪，繼外婆否認4項殘暴對待兒童罪。

受害女童的兄長X現年11歲，庭上播放他3年前與警方錄影會面片段，講述妹妹Z去世前情况。X透露，兩兄妹因不聽話，常被父親、繼母及繼外婆以藤條打到滿身傷痕，X小腿留有藤條印，妹妹Z腿部有血迹及傷口結焦，父母會幫忙塗藥膏及消毒傷口。

X說，其小學從2017年12月21日起放聖誕假，翌年1月2日復課，但父母不想老師發現其身上傷勢，故替他請假。

聖誕罰捱餓多日 准吃剩飯再體罰

X稱兩兄妹亦被罰捱餓，10多天聖誕假期內「因為曳，（家人）唔准食嘢」，他從未進食和飲水，只喝了牛奶。X說他一直強忍不適，「瞓覺時夢到自己食嘢，所以唔覺肚餓」。直至2018年1月5日（即Z去世前一日），兄妹獲准吃剩餘飯菜，X晚飯後被命令在門口站直反省，妹妹Z則被要求兜圈步行。

「凌空似飛機跌落嚟」

子女驚懼父開心

X說，父親一度指摘Z走路太慢，所以抓住Z玩「飛高高」遊戲，即是將Z的身體向上拋，直至頭部碰到天花板為止，次數多達18下，Z受驚大叫，但父親示意要繼續。後來，繼母提議父親也讓X感受「飛高高」的滋味，父親遂將X凌空拋高4下。X憶述，他沒有像妹妹那樣頭碰天花板，「但好恐怖，凌空個吓好似飛機跌落嚟」。X驚慌哭泣，父親卻表現開心，「佢話搵番童年回憶」。

妹遭「扮超人」 兄怕被打不敢叫停

在繼母建議下，父母兩人及後一同抓住Z的手腳搖晃，玩名為「扮超人」的遊戲，令Z受驚大哭。X說看見父母如此對待妹妹，「但我不敢叫停，驚畀人打」。Z去世的前一晚，X表示兩兄妹平時會在睡袋睡覺，但父母要求Z「黐住門口」罰站時，Z無法站直，更假裝跌倒，父母就罰兩兄妹直接睡在地上，不准上牀或使用睡袋，令妹妹「凍親病咗」。翌日早上，Z暈倒在地，父親見狀召救護車。聆訊今續，X將繼續作供。

【案件編號：HCCC28/20】

相關字詞﹕繼外婆 繼母 父親 殘暴對待兒童 謀殺罪 謀殺兒童 虐待兒童

上 / 下一篇新聞

改港選舉 栗戰書：打出法律組合拳 譚耀宗：《決定》草案說明原則 「有數字體現」
改港選舉 栗戰書：打出法律組合拳 譚耀宗：《決定》草案說明原則 「有數字體現」
消息：選委及立會選舉日期或對調 民主派：門檻窄 明日選都無意思
消息：選委及立會選舉日期或對調 民主派：門檻窄 明日選都無意思
「處理不愛國者 非民主不民主者」 馬嶽：問題在制度
「處理不愛國者 非民主不民主者」 馬嶽：問題在制度
董建華：今再捧西方民主 弊大於利
董建華：今再捧西方民主 弊大於利
《香港故事》一集抽起 員工：涉嘉賓提反修例心情
《香港故事》一集抽起 員工：涉嘉賓提反修例心情
UA全線結業 電影界恐骨牌效應 批政府漠視業界「嗌救命」 嘆港產片排期更難
UA全線結業 電影界恐骨牌效應 批政府漠視業界「嗌救命」 嘆港產片排期更難
撲空戲迷讚「坐得舒服」嘆可惜
撲空戲迷讚「坐得舒服」嘆可惜
伴港人36載 引入IMAX設口述觀影
伴港人36載 引入IMAX設口述觀影
稱受襲倒地續遭白衣圍毆 事主謝另一證人救命
稱受襲倒地續遭白衣圍毆 事主謝另一證人救命
多部門近3月辭職者增 衛署131人最多 聶德權稱200公僕沒簽效忠聲明 工會：未計早離職者
多部門近3月辭職者增 衛署131人最多 聶德權稱200公僕沒簽效忠聲明 工會：未計早離職者
「宣誓成催化劑」 社署辭職者增1.7倍
「宣誓成催化劑」 社署辭職者增1.7倍
草坪經營茶座 MUSEA涉違寬免條款 另涉僭建溫室 接查詢後稱因疫情終止活動及清場
草坪經營茶座 MUSEA涉違寬免條款 另涉僭建溫室 接查詢後稱因疫情終止活動及清場
建築師：露天茶座有人送餐 無異食肆
建築師：露天茶座有人送餐 無異食肆
荃灣暴動案 官看片稱示威者「暴力示威人士」
荃灣暴動案 官看片稱示威者「暴力示威人士」
的士司機涉運40燃彈 警員證人「移民」澳門撤傳召
的士司機涉運40燃彈 警員證人「移民」澳門撤傳召
父執藤條繼母用拖鞋打 妹處理傷口「痛到無反應」
父執藤條繼母用拖鞋打 妹處理傷口「痛到無反應」
廚餘倡15年內減半 污水廠成回收主力
廚餘倡15年內減半 污水廠成回收主力
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】龍脊現龍爪 劣評下拆除
【Emily】龍脊現龍爪 劣評下拆除
【Emily】民主黨趁3‧8懲教所聲援被羈押女性
【Emily】民主黨趁3‧8懲教所聲援被羈押女性
【Emily】稱推女權進展好 林鄭：常秘八成女性
【Emily】稱推女權進展好 林鄭：常秘八成女性
【Emily】料泛民唔會杯葛選舉 葉劉話唔敢得罪馮煒光
【Emily】料泛民唔會杯葛選舉 葉劉話唔敢得罪馮煒光
【Emily】兩會仆親 阿董：做開運動好快起到身
【Emily】兩會仆親 阿董：做開運動好快起到身
【Emily】官員出席中企馬路活動 惹犯聚質疑
【Emily】官員出席中企馬路活動 惹犯聚質疑