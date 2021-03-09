虐斃案兄稱妹腿化膿發臭 沒被帶就醫 稚女死前一天 父拋天花18下

「日日曳就日日打」

被告依次為女童Z和男童X的父親（26歲，案發時歲數，下同）、繼母（27歲）及繼外婆（53歲）。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，父親和繼母否認謀殺罪，繼外婆否認4項殘暴對待兒童罪。

受害女童的兄長X現年11歲，庭上播放他3年前與警方錄影會面片段，講述妹妹Z去世前情况。X透露，兩兄妹因不聽話，常被父親、繼母及繼外婆以藤條打到滿身傷痕，X小腿留有藤條印，妹妹Z腿部有血迹及傷口結焦，父母會幫忙塗藥膏及消毒傷口。

X說，其小學從2017年12月21日起放聖誕假，翌年1月2日復課，但父母不想老師發現其身上傷勢，故替他請假。

聖誕罰捱餓多日 准吃剩飯再體罰

X稱兩兄妹亦被罰捱餓，10多天聖誕假期內「因為曳，（家人）唔准食嘢」，他從未進食和飲水，只喝了牛奶。X說他一直強忍不適，「瞓覺時夢到自己食嘢，所以唔覺肚餓」。直至2018年1月5日（即Z去世前一日），兄妹獲准吃剩餘飯菜，X晚飯後被命令在門口站直反省，妹妹Z則被要求兜圈步行。

「凌空似飛機跌落嚟」

子女驚懼父開心

X說，父親一度指摘Z走路太慢，所以抓住Z玩「飛高高」遊戲，即是將Z的身體向上拋，直至頭部碰到天花板為止，次數多達18下，Z受驚大叫，但父親示意要繼續。後來，繼母提議父親也讓X感受「飛高高」的滋味，父親遂將X凌空拋高4下。X憶述，他沒有像妹妹那樣頭碰天花板，「但好恐怖，凌空個吓好似飛機跌落嚟」。X驚慌哭泣，父親卻表現開心，「佢話搵番童年回憶」。

妹遭「扮超人」 兄怕被打不敢叫停

在繼母建議下，父母兩人及後一同抓住Z的手腳搖晃，玩名為「扮超人」的遊戲，令Z受驚大哭。X說看見父母如此對待妹妹，「但我不敢叫停，驚畀人打」。Z去世的前一晚，X表示兩兄妹平時會在睡袋睡覺，但父母要求Z「黐住門口」罰站時，Z無法站直，更假裝跌倒，父母就罰兩兄妹直接睡在地上，不准上牀或使用睡袋，令妹妹「凍親病咗」。翌日早上，Z暈倒在地，父親見狀召救護車。聆訊今續，X將繼續作供。

【案件編號：HCCC28/20】