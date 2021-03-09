港聞

港聞二

的士司機涉運40燃彈 警員證人「移民」澳門撤傳召

【明報專訊】前年10月，警方在大埔截查一輛的士時搜出多枚汽油彈等，司機否認串謀縱火罪，以及管有物品意圖摧毁或損壞財產的交替控罪，昨日在區域法院受審。控方稱，案中一名非關鍵的前警員證人已「移民」澳門，會否回港作供視乎疫情而定，遭法官批評「佢話唔返嚟就唔返嚟，咁公義何在呀？」

被告曾偉龍（32歲）被控於2019年10月17日至10月20日，與其他身分不詳的人串謀縱火。交替控罪指出，被告於同月20日在大埔露輝路與汀角路交界管有40枚汽油彈、3瓶汽油及兩個點火器。

官：佢話唔返嚟就唔返嚟 公義何在？

控方指出，案中負責替被告錄影會面的警員證人已辭職及「移民」澳門，難以聯絡他；法官李慶年聞言謂：「澳門都係中國一部分，點可以講移民？」又批評「即係睇吓嚟唔嚟呀？佢決定呀？」、「佢話唔返嚟就唔返嚟，咁公義何在呀？」最終控方決定不傳召該證人。

控方開案陳辭稱，前年10月20日中午，被告駕駛的士至香港教育大學附近被截查，警員在車尾箱搜出一個沒封口、散發汽油味的紙箱，內有多個裝滿液體的玻璃樽及膠樽等，而玻璃樽瓶口貼有布條，故將被告拘捕。被告在警誡下稱，案發前一晚接到一名男學生的訂單，要被告翌日由教大運送物資到九龍，被告遂在案發當天到教大，從一名男子手上接過涉案紙箱，當時紙箱有封口，只獲告知內有醫療用品，亦嗅不到電油味。案件今續。

【案件編號：DCCC 144/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕串謀縱火 管有物品意圖摧毀或毀壞財產 的士司機 汽油彈 澳門 教育大學 反修例運動

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