的士司機涉運40燃彈 警員證人「移民」澳門撤傳召

被告曾偉龍（32歲）被控於2019年10月17日至10月20日，與其他身分不詳的人串謀縱火。交替控罪指出，被告於同月20日在大埔露輝路與汀角路交界管有40枚汽油彈、3瓶汽油及兩個點火器。

官：佢話唔返嚟就唔返嚟 公義何在？

控方指出，案中負責替被告錄影會面的警員證人已辭職及「移民」澳門，難以聯絡他；法官李慶年聞言謂：「澳門都係中國一部分，點可以講移民？」又批評「即係睇吓嚟唔嚟呀？佢決定呀？」、「佢話唔返嚟就唔返嚟，咁公義何在呀？」最終控方決定不傳召該證人。

控方開案陳辭稱，前年10月20日中午，被告駕駛的士至香港教育大學附近被截查，警員在車尾箱搜出一個沒封口、散發汽油味的紙箱，內有多個裝滿液體的玻璃樽及膠樽等，而玻璃樽瓶口貼有布條，故將被告拘捕。被告在警誡下稱，案發前一晚接到一名男學生的訂單，要被告翌日由教大運送物資到九龍，被告遂在案發當天到教大，從一名男子手上接過涉案紙箱，當時紙箱有封口，只獲告知內有醫療用品，亦嗅不到電油味。案件今續。

【案件編號：DCCC 144/20】

（反修例風暴）