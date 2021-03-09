荃灣暴動案 官看片稱示威者「暴力示威人士」

4名被告分別為清潔工陳珩（39歲）、學生陳金國（19歲）、程式員李振文（25歲）、學生郭小琴（22歲），被控於2019年10月1日，在荃灣海壩街一帶與他人參與暴動；陳珩另被控在同日同地，與另一名不知名者縱火。同案另有一名被告學生馮清華（21歲），據悉他於上月因缺席本案預審，被法庭通緝。

拘捕首被告的警員文志堅供稱，當日下午3時許，他應時任新界南總區應變大隊指揮官陶輝總警司的指令，與同袍到荃灣掃蕩，並在大河道及海壩街交界，看見約200名示威者堵路及向警方投擲磚頭及汽油彈，警方在多次警告無效下發射催淚彈及橡膠子彈，示威者四散。

片段見首被告被捕後欲逃走

控方隨後播放片段，片中聽到有警員形容示威者是「曱甴」，而練官亦多次形容片中示威者為「暴力示威人士」。影片另拍到首被告陳珩在荃興徑被捕後嘗試逃走，數名警員隨即壓制他並說：「你做咩仲要逃走！」陳珩回答「我驚黑警，我驚共產黨」，又稱自己是急救員。

控方開案陳辭時另稱警方其後突然推進，即場拘捕4名被告，其中第5被告郭小琴被搜出一支泡沫填縫劑。案件今續。

【案件編號：DCCC868/19】

（反修例風暴）