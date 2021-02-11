草坪經營茶座 MUSEA涉違寬免條款 另涉僭建溫室 接查詢後稱因疫情終止活動及清場

明報記者 黃煒堯

363方米公共空間 免計入樓面面積

根據屋宇署資料，新世界中心於2018年重建時曾向屋宇署申請共約26,657平方米總樓面面積寬免，其中7樓的橢圓型草坪為其中一幅獲寬免的非主要綠化區，佔地約363平方米。根據屋宇署發出的認可人士作業備考APP-152，綠化地區被視為建築物公共空間，獲樓面面積寬免的綠化地區須獲屋宇署批准，方可改變土地用途。

本報上周二（2日）向K11 MUSEA查詢曾否向屋宇署申請改變該綠化區用途、有否為茶座領取食肆牌照，以及有否就加建溫室向屋宇署提交工程圖則。查詢當日下午，商場網頁刪除相關活動頁面，facebook和Instagram相關帖文亦刪走與茶座有關的段落。上周四（4日），K11 MUSEA發言人回覆稱「相關活動已因應疫情發展結束」。

屋署食環均稱未收任何申請

本報於上周一（1日）向屋宇署、地政總署及食環署查詢。屋宇署及食環署曾致電本報表示，商場因名潮食館新冠病毒群組爆發而關閉，無法到商場巡查。屋宇署昨回應時確認，根據批准圖則，有關橢圓形草坪屬綠化上蓋面積，毋須計算入總樓面面積內，該署並沒接獲業主提交改變草坪用途的申請，亦無收過相關的改動或加建溫室申請，昨派員視察時並無發現僭建物。食環署回應稱，持牌食肆如有意設置露天座位，須向該署申請，該署未曾接獲任何持牌食肆申請在該草坪設置露天座位。

二人下午茶套餐收1800元起

涉事情人節露天茶座活動名為「Terrasse de Verre」，原定2月2日至3月14日在K11 MUSEA 7樓Bohemian Garden的橢圓型草坪上舉行，商場於草坪上設置約10張餐桌及一個售賣花朵的玻璃溫室，顧客可以1800至1980元預訂二人套餐，限時兩小時內享用由餐廳Fortnum & Mason提供的下午茶（見表），另附送由花店Blooms & Blossoms提供的花束，以及現場即影即有拍攝服務。相關茶座曾透過多間傳媒宣傳。根據活動條款細則，主辦單位為新世界發展相關公司The Artizen Management Company Limited，公司董事包括新世界發展及新創建董事會主席鄭家純及其長子鄭志剛。

本報記者上月22日下午到該露天茶座了解，茶座外圍以繩圍起，入口處設有體溫探測機和安心出行碼，與一般餐廳無異。職員稱該茶座逢周一休息，其餘日子提供3個時段供預約，以周末及特別假期較多人預約，建議預約平日時段。記者於上月26日元宵節當日下午再到該露天茶座觀察，見茶座和賣花溫室均在營業，不少情侶和市民在溫室前拍照，兩名少女到溫室買花，另有兩名女子享用茶座下午茶，職員把食物和飲品送到兩人餐桌旁的餐車上。

地政總署上周回應稱，九龍西區地政處已跟進個案，並得悉承批人正清拆草坪上的構築物。記者於上周六商場重開後發現該草坪上已空無一物。