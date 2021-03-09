「宣誓成催化劑」 社署辭職者增1.7倍

華員會社會工作主任職系分會主席梁建雄回覆查詢表示，不猜想社署同事辭職原因，他稱每年人手安排已有預測，但無計及相關的辭職數字，「職位請唔切，出了招聘預9月先正式返到工，中間有幾個月真空期，對工作會有影響」。

另有社署人員表示，部分同事在簽聲明的期限前、2月底請辭，料真正離職高峰期是4、5月，現時辭職同事主要是辭職成本低的年輕同事，另一批是40至60歲有經濟能力的。

海關工會：不效忠政府如何守關

海關官員協會主席盧凱詩表示以她所知，辭職同事不同職級都有，難估計原因。海關關員工會主席張照臻稱，有認識的同事辭職後移民，但不估計其他同事辭職原因。他稱部門有研討會講解簽聲明的事，無收到同事表示不簽，他認為作為政府一分子，應效忠政府、向政府負責，「如果唔係點守好關呢？」

衛生署成近月辭職重災區，公共醫療醫生協會會長馬仲儀回覆稱，從衛生署同事口中得知，不少中層、有若干年資、涉不同崗位的同事離職。她稱衛生署要請人填補職位不易，有公共衛生訓練的同事，「來來去去都係來自衛生署」，而基於衛生署的形象，不是很多畢業生有興趣加入；她聽聞衛生署比以往吸納更多有限度註冊的醫生。

至於對抗疫有否影響，她稱即使追蹤工作加入紀律部隊協助，始終都需要醫護，若人手更少會令工作吃力。