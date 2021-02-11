多部門近3月辭職者增 衛署131人最多 聶德權稱200公僕沒簽效忠聲明 工會：未計早離職者

明報記者 何宛兒

聶德權去年12月中預告現職公務員要宣誓或簽聲明，1月中陸續向公務員發通告，要求在收到的4周內簽署。

本報2月中和2月底分別向公務員事務局查詢須簽署聲明公務員人數和已收回的聲明數目，政府發言人回覆稱會適時匯報，又稱無備存近3個月公務員辭職人數。

律政司籲平常心看待人事交替

政府發言人表示，有關公務員離職人數和類別可參閱公務員事務局網頁。據網頁資料，最新數字是2019至2020年度，有8311名公務員離職，辭職佔18.9％，有1571人。

本報向27個部門查詢，當中律政司拒交代數字，其餘大部分近3個月辭職人數全較去年同期多。律政司發言人稱律政司人員的離任（包括退休、辭職等）屬一般人事更替，籲社會以平常心看待。

衛生署本年度編制有7044人，疫情下近3個月有131人辭職，本報正向署方查詢辭職者的職級，及過去兩年的辭職人數及職級。比較上年度同期，海關辭職人數增幅最多，近3個月有27人辭職，比去年同期多3.5倍，今年度截至2月有56人辭職；懲教署近3個月亦有27人辭職，今年度截至2月有63人辭職，較去年同期10人和全年50人辭職多。警隊在2019至20年度有391人辭職，今年度截至2月有220人；近3個月有60人辭職，較去年同期98人少。

勞處18人辭職 超去年度總數

勞工處近3個月有18人辭職，多於去年整個年度的12人。將要處理選舉制度修例的政制及內地事務局，近3個月有3人辭職，也是全年度截至2月的數目。

據悉，港台自去年12月起亦有員工拒絕簽署宣誓文件選擇離職，包括公共事務組《頭條新聞》及《香港故事》的兩名監製。港台接受查詢時沒公開沒簽署的員工數字及因此離職的員工數字。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，簽聲明前有不少公務員已預先辭職，該工會收到同事對於宣誓聲明的查詢都多於200個。他稱12月開始有很多公務員辭職，他認為新一代有自己的思維，做公務員很多掣肘，不能發表與政府相違背的意見，離職作其他發展亦不出奇。