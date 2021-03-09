港聞

港聞二

稱受襲倒地續遭白衣圍毆 事主謝另一證人救命

【明報專訊】前年7．21元朗白衣人暴動案，6人不認罪的審訊昨踏入第11天，因拯救倒地男而被扑頭的男事主H繼續作供，稱當日下午已得知元朗會有白衣人對黑衣人施襲。被H救走的男事主F則供稱，當時他被5至6名白衣人用木棍圍毆，倒地後仍繼續被打至頭破血流，他在作供完畢後特意表示「H救咗我一命，我想多謝佢」。另外控方播放片段時指出，第8被告蔡立基當時在樓梯用藤條擊打正逃上月台的市民，法官看片後同意觀察。

事主H作供提到，當日下午4時許他已得知，網上有信息稱有白衣人聲稱「保衛家鄉」，會阻止黑衣人入元朗，揚言見黑衣就打。控方其後播放港鐵閉路電視片段，稱當時多名市民跑上扶手電梯逃上月台，H和F是走在最尾的兩人，H拯救了身處最後的F。H的醫療報告稱，他事後頭皮血腫，頸椎觸痛，右手受傷。

片段見指嚇 被告律師將爭議

控方播放另一段公開片段，稱當時第8被告蔡立基在扶手電梯旁的樓梯上，用藤條及手擊打逃上月台的市民，法官看片後同意說「我見到被告打一名男子的頭部」。控方續稱，同一片段亦拍到首被告王志榮持棍指嚇他人，但王的代表律師則表明會爭議片中人身分。

指6人圍毆 傘破眼鏡飛

F之後出庭憶述，當晚約10時45分乘西鐵途經元朗站，聽到有人在月台大叫救命和打人，下去大堂後看到多名白衣人施襲，他被雨傘擲中右手，於是開傘擋格。其後白衣人一窩蜂衝入閘，他與閘內市民一同逃上月台，但在扶手電梯口被5至6名白衣人用木棍及藤條毆打，手上雨傘被打爛，眼鏡飛脫，因感頭暈而倒地，但倒地後仍遭白衣人繼續毆打約3至4秒。及後H扶起他，一同逃入車廂。

F續稱，他進入車廂後發現前額及頭頂已在流血，白衣人其後追上月台及車廂施襲，歷時15至20分鐘，當時車廂內有長者及小孩。列車開出後，他在兆康站下車，獲市民義載他前往醫院。經診斷後，F的前額受傷，兩邊大腿及前臂有多處瘀傷及擦傷，頭皮多處血腫。F在離庭前對法庭說，希望能向拯救他的H表達謝意，法官聞言回應謂「佢會聽到㗎喇」。

6名被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基。聆訊今續。

【案件編號：DCCC888/19、11 & 734/20】

今天聆訊預告：˙男事主J昨宣誓作供，今天下午將繼續作供

（7.21襲擊案）

相關字詞﹕暴動罪審訊 有意圖而傷人罪 區域法院 721白衣人襲擊 元朗721事件 反修例運動

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