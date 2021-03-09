UA全線結業 電影界恐骨牌效應 批政府漠視業界「嗌救命」 嘆港產片排期更難

消委：預繳無抵押或難兌換

截至昨午5時，消委會收到13宗有關UA結業查詢和1宗投訴。消委會發言人強調，預繳式消費存一定兌換風險，遇結業或其他不可預計情况，資產需先用以償還較優先債權人債務，消費者作為無抵押債權人，或無法兌換產品或服務。

前晚UA Cinemas官方網頁無法預售電影，昨晨網上公布「告別了，UA戲院」聲明，即日起全線結業，並已啟動清盤程序。新聞稿提到，受去年經濟環境轉變及疫情衝擊，戲院過去一年三度被勒令停業，過去半年零收入亦無裁員，仍要應付高昂租金及其他龐大固定支出，經營壓力不斷增加，生存空間萎縮，一年多來努力開源節流，惜敵不過沉重經濟壓力，無選擇下無奈結業。

員工理解難續蝕 稱政府援助少

根據資料，娛藝院線有限公司在兩期保就業計劃領取補貼逾800萬元，承諾受薪僱員281人。UA稱，為協助逾百員工，除基本遣散費外亦額外發放特惠金。有員工說前晚獲通知昨晨到灣仔溫莎公爵社會服務大廈商討遣散安排，在UA工作12年的梁女士稱，政府援助每院線最高300萬元，「一個月租都交唔到」，加上疫情下市民對外出有顧慮，改在網上看電影，戲院重開後入座率上限五成，理解公司「好難再蝕落去」。

UA大埔原年底開

區議員憂「20年無戲院」噩夢延

UA母公司立基集團旗下位於九龍灣食肆泰蘭花、Madison's和淘大商場的十字冰室同宣布結業。去年UA Cinemas承租大埔超級城多層停車場，擬今年底開新戲院，大埔區議員關永業說，當區20年無戲院，今次美夢成空極度失望，同時憂無新院商接手，居民要持續跨區睇戲。

電影工作者總會會長田啟文形容今次是業界「第一滴血」，政府有一定責任，因疫情期間從無爆發戲院群組，卻被勒令停業，業界屢「嗌救命」亦充耳不聞，而提供一次資助不足以交一個月租。田稱「現時龍頭院線倒下，一定會有骨牌效應」，戲院減少下港產片排期上映更難，投資者亦未必有信心拍片，影響業界生計。

業界斥無群組卻停業

商經局：適時檢視放寬限制

香港戲院商會對有會員結業感非常惋惜，疫情下戲院停業163天，受入座率或不准飲食等限制183天，戲院收入大跌九成，其間仍要交租、管理費、電費、人工等，政府補助杯水車薪，促別再有停業要求及盡快取消營業限制，並支援戲院及電影業。商經局回覆，會在控疫大前提下，按疫情發展及風險評估適時檢視放寬限制。

寰宇電影公司負責人林小明稱，《拆彈專家2》本在UA上映中，現清盤應會先分錢給銀行及債主，他未知可獲多少賠償，又說本港戲院不多，日後遇大檔期，就更難排期上映，「真係好難做，睇唔到前景」。Cinema City院線老闆黃百鳴表示非常痛心、惋惜和無奈，形容是對香港電影業沉重打擊。

至於早前收購UA旗下K11 Art House的洲立MCL，昨發通告稱不再接受UA K11 Art House現金禮券。記者昨致電UA Cinemas顧客熱線查詢有關積分、換票證等安排，職員稱已進入臨時清盤程序，料本周找到臨時清盤人，UA網站周四或五公布清盤人資料，顧客屆時可聯絡及填妥相關表格索償，再由清盤人按重要程度排序，料需時大半年或以上。

明報記者