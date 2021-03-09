《香港故事》一集抽起 員工：涉嘉賓提反修例心情

蔣曉薇：主要談鯨魚也過不了處長

改編電影《幻愛》為小說及《秋鯨擱淺》作者蔣曉薇在帖文中表示，《香港故事》「香港病了」系列一集的受訪嘉賓是她及攝影集《都市．病》攝影師林健恆，原定周日晚播出，但最終未有播出，改為重播4年前《香港故事》太極樂隊已故成員唐奕聰的訪問。蔣說，港台製作團隊自去年11月底至今年1月中跟拍她，受訪內容主要關於海洋、鯨魚、荒謬和閱讀。對於節目被抽起，她稱訪問中只談閱讀的得着與鯨魚擱淺「也過不了處長那一關」，認為節目未能播放，是新處長設下的紅線。

港台：處長與團隊認為未符《約章》

據了解，廣播處長李百全上周看過節目後，認為蔣在節目「談到反修例的心情」，認為有必要抽起，不能播出，但未有建議應如何修改。港台回覆查詢時表示，廣播處長與管理團隊檢視《香港故事》的相關集數及考慮各相關因素後，認為未能符合《約章》及《守則》要求，決定不播放有關集數。

本報早前引消息報道，《香港故事》監製方曉山上月已遞交辭職信，而李百全上周亦曾於港台內部會議中，批評《香港故事》訪問的本地樂隊LMF「不decent」（不體面），稱該集「不用看都知道不可以出街」。