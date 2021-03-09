「處理不愛國者 非民主不民主者」 馬嶽：問題在制度

林鄭：建制派裏的人都是民主的

林太昨會見傳媒時，被問到外界認為今次修改制度會令民主派參選空間大幅收窄，她稱並非要處理「民主派」，而是處理「不愛國、不愛港，破壞香港的穩定和繁榮，甚至是會挑戰中央的權威，勾結外國勢力來制裁國家、制裁香港的人」，認為對議員的簡單分類「是時候要有一定的改變」。她強調只要可符合「愛國者」資格便可參選，「並不存在收窄了參選空間，除非那些自稱『民主派』人士，自知是不能夠滿足、符合『愛國者』這個定義」。

對於林太稱建制派亦民主，中大政治與行政學系副教授馬嶽強調，有關討論並非針對參選人，而是制度的問題。民主黨主席羅健熙稱，林太亦常自稱「民主、能幹」，但其能力港人卻是有目共睹；他說建制派人物民主與否，與他無關，現時問題在於制度不民主、市民無法選擇，並質疑修改選舉制度下，尚有多少人願意參選。

另外，林太被問到47名民主派立選初選的組織、參選人被控串謀顛覆國家政權，是否有異於立法時所說的「針對一小撮人」，她說不欲評論個案或被檢控的人，所有事要根據法律及證據，但認為《港區國安法》訂立後「回復了絕大部分香港市民的人身自由和安全」，減退反修例風波的陰影。

（2021兩會）