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消息：選委及立會選舉日期或對調 民主派：門檻窄 明日選都無意思

【明報專訊】立法會選舉原定9月舉行，特首選委會選舉則料於年底舉行，特首林鄭月娥（圖）昨日表示，「邏輯上」應先舉行選委會選舉，再舉行立法會換屆選舉，未能確認立法會選舉可否如期進行，亦料需修改多部選舉法例及附屬法例。政府消息透露，不排除立法會、選委會選舉日期互相調換。有民主派認為，選舉方法才是重點，若門檻窄得各方也未能「入閘」，「明日選都無意思」。

原定去年9月舉行的立法會選舉，因疫情關係押後至今年9月5日，林太昨見傳媒時表示，未能公布是否需再度押後選舉，但選委將被賦予新職權、產生較大比例的立法會議員，「邏輯上而言應該是選舉委員會的選舉先舉行，然後再到第七屆的立法會選舉」，她稱會趕緊做修例工作，當情况較明朗，會交代立法會選舉何時舉行，另一考慮因素則是疫情。

政府消息人士表示，因選委會增加了角色和功能，要參與立法會選舉的提名和組成，不排除立法會與選委會選舉的舉辦日期互相調換，當局希望今年內舉行立選，亦不宜延至在明年特首選舉後才舉行。這意味原定9月舉行的立會選舉，將與12月舉行的選委會對調。

政改如何諮詢？ 林鄭：市民不太關心立會

對於政改如何諮詢港人，林太稱港人意見清晰，「其實市民現時對於立法會也不是很關心，因為早前所見的也是亂象」，但立法會需審議、修改多部本地法例；並指本地選舉法例修訂複雜，涉及的主體法例及附屬法例逾20部，她相信議員審議時會聆聽其選民或社會聲音。

被問到今次修改選舉制度是她提出抑或中央希望改善，她說香港政治體制屬中央事權，「不屬於香港自治的一部分」，對於中央行使權力主導改革，「我是非常歡迎、非常支持」，但強調今次無修改《基本法》第45條、68條，「循序漸進」最終達至普選目的仍存在。惟她亦提到，過往3次政改僅一次成功，「現在回看，也許那製造了我們現在面對的問題」。

稱「循序漸進」普選目的仍在

對於林太稱香港政治體制屬中央事權，人大常委譚耀宗說， 一國兩制下中央有全面管治權，並非有兩制便可以不理，政治體制的事權在中央，《基本法》亦列明政改須中央批准，強調現時所做的事都是按照《基本法》、《憲法》而行。

民主黨主席羅健熙稱，過往一直「吹風」均可預視選舉將再度延遲，但相比選舉日期，選舉方法較重要，「如窄到無法入閘，明日選都無意思」，並認為中央大幅修改選舉制度，尚有多少人有意參選亦成疑問，斥目前方向與「循序漸進」是矛盾。

馬嶽：直選比例 史上最低

「如何循序漸進？」

中大政治與行政學系副教授馬嶽指出，過往每次政制改革，香港均有較長時間諮詢，惟今次較以往變化更大，卻看不到香港民意仍有角色。對於林太稱循序漸進、最終達至普選目的仍存在，馬嶽質疑，若是「循序漸進」，直選議席應逐步增加，惟現時直選比例倒退至香港史上最低，甚至低於1991年立法局直選的約三成；已取消的選委會界別亦重現，「如何解釋符合循序漸進？」

（2021兩會）

相關字詞﹕選委會選舉 修改香港選舉制度 馬嶽 選舉委員會 羅健熙 林鄭月娥

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