改港選舉 栗戰書：打出法律組合拳 譚耀宗：《決定》草案說明原則 「有數字體現」

栗戰書昨日發表工作報告，表示人大將堅定不移依法維護國家主權、安全、發展利益，切實履行法定職責，為維護香港憲制秩序、打擊 「港獨」勢力、確保愛國者治港、保持香港長期繁榮穩定提供法律保障。

他提到，2019年發生「修例風波」，令香港法治和社會秩序受到嚴重衝擊，「一國兩制」受到嚴重挑戰；去年為香港立《國家安全法》，維護香港特區憲制秩序、法治秩序，全國人大作出建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的《決定》後，常委會反應迅速，審議《港區國安法》納入到《基本法》附件三，由特區在當地公布實施，扭轉了香港在國家安全領域長期「不設防」的嚴峻局面。

譚：組合拳指「一個立法三個決定」

栗戰書續稱，去年8月和11月先後通過《關於香港第六屆立法會繼續履行職責的決定》、《關於香港立法會議員資格問題的決定》，今次大會將作出關於完善香港選舉制度的《決定》，常委會將根據這決定修改相關法律，打出一套法律的「組合拳」。譚耀宗昨回應稱，相信栗所指的組合拳是「一個立法和三個決定」。

譚耀宗表示，昨日港區代表團討論了選舉制度的文件，但暫不能透露內容，直到11日人大閉幕後，但強調代表在會上都支持草案內容，有人提出修改或補充字眼，甚至有進一步討論到安排和內容，認為回港後要向各方介紹《決定》內容和收集意見。

譚耀宗說暫未知常委會日期，相信不用等很久，亦相信不需開多次會議，視乎有否分歧和是否很多要修改的地方；而常委會負責的工作，是將人大《決定》的原則內容化為《基本法》附件一、二兩部分，料附件一和二會比過去的版本詳細。

不認同屬民主倒退 稱中央盼港有普選

他昨在港台《千禧年代》上表示，中央出手修改香港選舉制度，是鑑於2014年佔領運動、2016年旺角暴亂以及2019年的修例風波，令中央發現很大問題，一國兩制受到衝擊，並認為這些是有外國勢力影響，形容關乎「顛覆與反顛覆的鬥爭」，提升到奪取政權問題，如果不修改選舉制度，可能再發生類似修例風波的事件，反對派佔據立法會多數議席，癱瘓政府、挑戰中央。

譚稱，不認同有意見指今次的《決定》草案是民主倒退，中央一直很有誠意希望香港實現普選。

明報記者

（2021兩會）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676