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【Emily】吳良好：立國安法 唔少人上街舉五星旗慶祝 政協常委兩會發言 撐立法講到車公廟求籤

【明報專訊】人大政協兩會正喺北京舉行，全國政協常委、香港福建社團聯會榮譽主席吳良好（圖）噚日喺全國政協第二次全體會議發言，佢話《港區國安法》舊年6月30日頒布實施，廣大市民永遠難忘，自己同好多港人一樣、心情激動，「不少人走上街頭高舉五星紅旗，表達興奮心情」。有關言論噚日喺網上瘋傳。

翻查資料，中新社舊年6月30日報道，喺添馬公園見到一行人高舉五星旗、揮舞區旗，拉起「支持港區國安法頒布，一國兩制行穩致遠」橫額。不過，翌日唔少港人喺警方反對遊行下仍然上街示威，遊行主題為「反對國安惡法，堅持五大訴求」。

話網民覺得「什麼籤也比不上國安法」

吳良好發言時話，香港大年初二有求籤活動預測運程，市民網絡上留言「什麼籤也比不上香港國安法好」、「香港國安法才是護佑香港平安的上上籤」。佢話香港係中國直轄嘅特區，香港治理者必須熱愛自己國家，亦必須堅定擁護「共和國的締造者和領導者——中國共產黨」，而唔係空洞話愛中華文化、名山大川，但唔認同共產黨領導。

愛國要認同黨領導 非空洞愛中華文化

睇番昔日報道，鄉議局主席劉業強年初二喺車公廟求得第45中籤，其中兩句係「積薪歷火非無事，識者能知火未燃」；劉業強當時解讀係政治最好以和為貴、疏導民意，只用強硬政策不能解決問題。

相關字詞﹕平安 車公廟 劉業強 愛國者治港 國安法 一國兩制

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