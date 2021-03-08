生產力局：傳統產業智能化 助做大做強

港逾20零售點 每盒兩底29元起

現時，急凍雞蛋仔在香港有20多個零售點，包括FoodWise全線7間分店、阿布泰黃大仙及青衣分店、UNY、APITA，以及個別凍肉店、HKTVmall網站等。

由於自動化雞蛋仔生產機提升產能，公司計劃出口至美國、加拿大、英國、澳洲，在當地華人超市上架，以及打開台灣、新加坡、馬來西亞、越南市場，預料今年有幾個市場成事。生產力促進局智慧城市部總經理潘志健認為，這正是傳統產業透過自動化和智能化，注入活力和做大做強的例子。

香港街食創辦人曾廣正稱，以人手生產方式，約3個月才生產到一個凍櫃雞蛋仔，以自動化機器生產，約15日可完成（每日開機12小時）。請生產力促進局代研發，公司需作一定投資，現時自動化雞蛋仔生產機已申請香港短期專利，並成功申請創新及科技基金轄下投資研發現金回贈計劃，可獲回贈項目開支40%。

公司去年入選工總轄下香港初創企業協會主辦的初創飛昇計劃（STARS Programme），認識不少飲食業者，未來或有機會合作。公司正申請香港Q嘜優質產品計劃，以強化品牌形象。