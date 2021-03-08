沙田污水廠遷岩洞 首階段料明年完成

發展局長黃偉綸昨日在網誌介紹工程進展及應用技術，他稱位於吐露港的污水廠搬往對面山洞，可騰出現址土地作其他用途。沙田污水處理廠佔地28公頃，每日處理約25萬立方米污水，是全港最大的二級污水處理廠，而正施工的沙田岩洞污水處理廠則佔地14公頃，而新廠房會引入先進污水處理技術，即使佔地較小，污水處理量亦與現時廠房相若。

黃稱設計上岩洞會完全覆蓋污水處理設施，又說渠務署會採取氣味控制措施，減少異味對社區影響。另外，工程團隊應用多項新技術，如建築信息模擬（Building Information Modelling，簡稱BIM）技術、可供製造和裝配的設計（Design for Manufacture and Assembly，簡稱DfMA）等，協助興建該臨時行車天橋，提升工程效率。