沙田污水廠遷岩洞 首階段料明年完成

【明報專訊】政府已開展工程，把沙田污水廠遷往對岸的亞公角女婆山岩洞。渠務署土力工程師高鳴遠指出，搬遷計劃將分3個階段推展。第一階段工程主要包括在岩洞入口處開拓工地、興建主連接隧道；第二階段是建造主體岩洞及上游污水收集系統工程；餘下工程主要包括在新建岩洞內興建污水處理設施，以及拆卸現有沙田污水處理廠。高稱第一階段工程已於2019年2月展開，現正進行主連接隧道的挖掘及爆破工程，稱目前進度符合預期，首階段工程可望如期在2022年完成。
發展局長黃偉綸昨日在網誌介紹工程進展及應用技術，他稱位於吐露港的污水廠搬往對面山洞，可騰出現址土地作其他用途。沙田污水處理廠佔地28公頃，每日處理約25萬立方米污水，是全港最大的二級污水處理廠，而正施工的沙田岩洞污水處理廠則佔地14公頃，而新廠房會引入先進污水處理技術，即使佔地較小，污水處理量亦與現時廠房相若。
黃稱設計上岩洞會完全覆蓋污水處理設施，又說渠務署會採取氣味控制措施，減少異味對社區影響。另外，工程團隊應用多項新技術，如建築信息模擬（Building Information Modelling，簡稱BIM）技術、可供製造和裝配的設計（Design for Manufacture and Assembly，簡稱DfMA）等，協助興建該臨時行車天橋，提升工程效率。