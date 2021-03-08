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入油私家車捱撞「擺尾」 職員被夾昏迷

【明報專訊】沙田昨日發生罕見交通意外。一輛平治私家車昨早駛入大埔公路油站期間，疑失控猛撼前方一輛正入油的私家車車尾，車輛被撞「擺尾」，一名油站女職員走避不及，遭夾在車尾與油站支柱之間，浴血昏迷。平治司機涉嫌危險駕駛被捕。

失控平治司機涉危駕被捕

受傷52歲女職員姓董，身體多處受傷昏迷，由接報到消防救出，救護員即場為其急救，再由救護車送院治理，情况危殆。平治28歲姓俞男司機意外後無受傷，在現場協助警方調查意外經過，其後他涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，由警員帶署扣查。

事發昨早10時許，董駕駛平治沿大埔公路沙田嶺段往九龍方向行駛，左轉入加德士油站期間，疑突然失控先擦過入口右邊石壆，其後再猛撼向一輛正在入油的私家車右車尾，繼而剷向油站壆邊始停下。私家車則向左「擺尾」，站在車輛左邊的董走避不及，被夾在私家車與油站支柱之間，浴血昏迷，其後由消防救出送院。

意外後，平治車頭損毁，捱撞私家車車尾凹陷，左尾車身留有血迹，損毁油槍、泵把及碎片散落一地，地面留有一個染血口罩。兩車男司機均無受傷，警方事後臨時封鎖油站，翻查閉路電視及車輛行車記錄儀，並拍照記錄及量度車輛距離，意外起因仍有待深入調查。

翻查資料，2018年4月，一輛的士在九龍灣啟福道中國石化油站內行駛時突然失控，衝前撞破欄杆凌空跨過行人路，再懸空擱在油站對開行人隧道兩邊鐵欄之間，四輪離地，司機輕傷送院治理。

相關字詞﹕職員被困 交通意外 擺尾 油站

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