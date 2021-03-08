港聞

港聞二

管理全男班同事 女工程師落手落腳贏信服

【明報專訊】2002年，剛於科大機械工程碩士畢業的許庭茵加入煤氣公司，於執董辦公室工作，兩年後爭取加入「輸氣操作部」，成為部門中首個女性，現為高級系統維修經理，管理20名全男班同事。至今近20年，「三八婦女節」慶祝了逾一個世紀，女性工程師數量增，但比例仍較男性少，24歲的鄭潔儀再次打破煤氣公司歷史，成為機械技術員學徒中唯一女性，目標成為工程師，如今年婦女節主題「選擇挑戰」（ChooseToChallenge），冀為行業帶來改變。

教划艇曾被看輕 「用實力說服」

「我大學畢業後，做過划艇教練，教公眾班。」一身運動員體格、高個子的許庭茵說，自己曾被看輕，但想到「我有資格、有證書，他們不信任我不緊要，我用實力說服他」，這意識亦適用於職場。

許庭茵後來加入煤氣公司，最初在執董辦公室工作，後來想好好利用求學得來的工程知識，爭取轉到「輸氣操作部」，負責高壓輸氣喉管維修保養、防止第三方破壞喉管等工作，「最初只得我一個（女工程師）」，女性體力上始終不及男性，「但現時有工具輔助，公司又引入應用更多新科技，女工程師愈來愈多」。許現為高級系統維修經理，管理20名全男班同事。她認為「落手落腳、親手做，讓人看到才令人信服」，為同事解決問題，以行動證明其能力。

唯一機械女學徒 盼多點女同學

24歲的鄭潔儀2017年加入煤氣公司成為「機械技術員學徒」，至今仍是學徒中唯一女性。她笑說，最初同事會因她是女生而有「優待」，不用她落手工作，她卻喜歡親力親為，「你畀我做啦，我唔怕污糟㗎」。入職一兩個月後，與師父、師兄弟混熟了，「他們會明，其實我與普通學徒無異，不需要特別待遇」。鄭現時主要在大埔製氣廠工作，今年9月將「學滿師」，她正修讀機械工程學位，期望未來可成為工程師。她亦有另一期望「想有多點女同學，可有人傾下韓劇，至少不會同佢講『玄彬』都不知是誰吧」。

明報記者 林穎茵

相關字詞﹕工程師 煤氣公司 三八婦女節

上 / 下一篇新聞

東華院舍送走認障翁 家屬稱不知情 准自行簽紙退院 送社區中心 東華：按程序經社工評估見證
東華院舍送走認障翁 家屬稱不知情 准自行簽紙退院 送社區中心 東華：按程序經社工評估見證
耆康會退院前一月通知：預時間助規劃生活
耆康會退院前一月通知：預時間助規劃生活
陳伯留醫兩日重回東華院舍 女兒擔心待遇
陳伯留醫兩日重回東華院舍 女兒擔心待遇
梁愛詩料選委議席多過直選功能組 暗示立選再延 否認民主倒退「怪我們20多年沒做好」
梁愛詩料選委議席多過直選功能組 暗示立選再延 否認民主倒退「怪我們20多年沒做好」
多司局長表態支持 羅致光：勞福局全面配合
多司局長表態支持 羅致光：勞福局全面配合
韓正：改制是顛覆反顛覆問題 非民主問題
韓正：改制是顛覆反顛覆問題 非民主問題
韓正晤林鄭賀一誠 冀港續視防疫「當前中心任務」
韓正晤林鄭賀一誠 冀港續視防疫「當前中心任務」
24小時內第二宗奪命火 疑燃點香薰肇禍
24小時內第二宗奪命火 疑燃點香薰肇禍
劉頴匡女友：他有想過代價 沒想過那麼重 牆內人憂被遺忘 怕港人離棄這地方
劉頴匡女友：他有想過代價 沒想過那麼重 牆內人憂被遺忘 怕港人離棄這地方
眾子收押所中笑鬧 「唔笑吓點撐落去」
眾子收押所中笑鬧 「唔笑吓點撐落去」
甲級犯單人倉過節 黃之鋒：與孤寂搏鬥不易
甲級犯單人倉過節 黃之鋒：與孤寂搏鬥不易
在加港人遊行聲援 當地居民加入響應
在加港人遊行聲援 當地居民加入響應
九巴系統監測駕駛 意外減兩成
九巴系統監測駕駛 意外減兩成
網購投訴飈兩倍 直播帶貨兩年20宗 消委籲勿因限時優惠急下單 海關：近一年6案涉冒牌品
網購投訴飈兩倍 直播帶貨兩年20宗 消委籲勿因限時優惠急下單 海關：近一年6案涉冒牌品
直播帶貨平台：60%客回頭 證港人接受
直播帶貨平台：60%客回頭 證港人接受
入油私家車捱撞「擺尾」 職員被夾昏迷
入油私家車捱撞「擺尾」 職員被夾昏迷
沙田污水廠遷岩洞 首階段料明年完成
沙田污水廠遷岩洞 首階段料明年完成
急凍雞蛋仔自動化生產 擬拓海外市場
急凍雞蛋仔自動化生產 擬拓海外市場
生產力局：傳統產業智能化 助做大做強
生產力局：傳統產業智能化 助做大做強
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】吳良好：立國安法 唔少人上街舉五星旗慶祝 政協常委兩會發言 撐立法講到車公廟求籤
【Emily】吳良好：立國安法 唔少人上街舉五星旗慶祝 政協常委兩會發言 撐立法講到車公廟求籤
【Emily】「寫信師要人」 在押泛民fb出帖呼籲
【Emily】「寫信師要人」 在押泛民fb出帖呼籲
【Emily】民記街站撐「政改」 薛永恒簽名兼幫手
【Emily】民記街站撐「政改」 薛永恒簽名兼幫手
【Emily】三八婦女節 羅致光預告推措施「助自主生活」
【Emily】三八婦女節 羅致光預告推措施「助自主生活」
【Emily】團體促推失業援助 跨族群女性跳舞支持
【Emily】團體促推失業援助 跨族群女性跳舞支持
【Emily】車牌拍賣 「W」2600萬成交創紀錄
【Emily】車牌拍賣 「W」2600萬成交創紀錄