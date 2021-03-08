管理全男班同事 女工程師落手落腳贏信服

教划艇曾被看輕 「用實力說服」

「我大學畢業後，做過划艇教練，教公眾班。」一身運動員體格、高個子的許庭茵說，自己曾被看輕，但想到「我有資格、有證書，他們不信任我不緊要，我用實力說服他」，這意識亦適用於職場。

許庭茵後來加入煤氣公司，最初在執董辦公室工作，後來想好好利用求學得來的工程知識，爭取轉到「輸氣操作部」，負責高壓輸氣喉管維修保養、防止第三方破壞喉管等工作，「最初只得我一個（女工程師）」，女性體力上始終不及男性，「但現時有工具輔助，公司又引入應用更多新科技，女工程師愈來愈多」。許現為高級系統維修經理，管理20名全男班同事。她認為「落手落腳、親手做，讓人看到才令人信服」，為同事解決問題，以行動證明其能力。

唯一機械女學徒 盼多點女同學

24歲的鄭潔儀2017年加入煤氣公司成為「機械技術員學徒」，至今仍是學徒中唯一女性。她笑說，最初同事會因她是女生而有「優待」，不用她落手工作，她卻喜歡親力親為，「你畀我做啦，我唔怕污糟㗎」。入職一兩個月後，與師父、師兄弟混熟了，「他們會明，其實我與普通學徒無異，不需要特別待遇」。鄭現時主要在大埔製氣廠工作，今年9月將「學滿師」，她正修讀機械工程學位，期望未來可成為工程師。她亦有另一期望「想有多點女同學，可有人傾下韓劇，至少不會同佢講『玄彬』都不知是誰吧」。

明報記者 林穎茵