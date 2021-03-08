直播帶貨平台：60%客回頭 證港人接受

稱人人可做主播 出問題平台代交涉

林子俊稱，直播帶貨平台特色是與客人的互動及即時，消費者可即時在平台付款購物，而主播可以是產品供應商或普通市民，「我們接受任何人來當主播，供應商可借用我們平台做直播銷售，普通市民也可在我們的商品樣本房選擇商品，到直播房開直播向觀眾介紹產品」。他稱公司目標是由大型供應商自行辦直播活動吸引消費者，利用該平台作銷售渠道。

相對透過一般社交平台直播銷售，林稱社交平台本身設計非直播帶貨媒介，「例如（消費者）不可以邊睇邊買」，但該公司平台除可讓消費者即時查詢產品資訊，亦可參與直播活動及領取個人優惠券。他又說，社交平台或網店一旦出事，可隨便刪除帳戶及網站，但該公司已投放一定研發成本，平台不會隨時轉型。

他續稱，若消費者經BuyLive購物後發現商品有問題可反映，平台會與供應商溝通及處理問題，例如貨不對辦或有瑕疵，或運送過程令商品受損，平台也會負責及處理售後問題。該公司市場推廣部主管葉小欣補充，平台透過收集客人使用時大數據如聊天率、留存率等，發現覆客率、即重複消費客人達60%，認為這代表港人試用後接受這種新消費模式，會回頭使用。