網購投訴飈兩倍 直播帶貨兩年20宗 消委籲勿因限時優惠急下單 海關：近一年6案涉冒牌品

明報記者 羅霈潁

直播帶貨是近年內地冒起的熱門銷售模式，主要透過網紅或網絡主播以直播形式推介銷售產品，主播能與觀眾互動甚至提供限時優惠，消費者同時可「一鍵購買」，毋須另入網店頁面或聯絡店家。

平均涉1800元 籲留意主播角色

消委會稱，過去兩年接獲20多宗有關直播帶貨投訴，涉及貨品包括衣履、嬰兒用品及電器等，所涉金額平均每宗約1800元。消委會稱，相比一般只以平面硬照推銷貨品的網店，直播帶貨模式對買賣雙方皆帶來便利，能較立體展示貨品和互動感，加上直播期間往往提供限時折扣，營造出「搶秒殺」氛圍，不難令消費者趕快下單。

倡信用卡交易 較易追討損失

消委會認為，消費者除需如平時網購般留意產品質素和口碑外，還需留意網紅、主播對不同產品和服務在銷售過程的角色和責任，例如究竟他們是代言人還是分銷商；而消費者在「秒殺」氛圍興奮購物之餘，亦緊記要求賣方發正式單據和留意買賣條款，以便若現爭議如遲遲不送貨、貨不對辦甚至假貨，也可分辨責任誰屬。消委會另建議消費者盡量以信用卡交易，勿以個人戶口過數，萬一有金錢損失，可循信用卡公司退款機制求助。

海關表示，去年1月至今年1月共偵破6宗涉及網上社交平台直播售賣懷疑冒牌物品案件，檢獲約4300件懷疑冒牌物品，包括飾物、衣服及皮具等，估計市值約33萬元，共拘捕11人。海關稱，涉案者為逃避偵查，多在深宵時段銷售，每次直播約5至6小時，以互動形式與多名顧客交易，以達促銷效果。

涉店舖結業投訴增57倍

消委會數字顯示，涉及網購的投訴去年逾13,600宗，比前年約4500宗增加約兩倍，主要投訴原因為「延誤」。另一方面，涉及店舖結業的網購投訴亦由前年21宗增至去年逾1200宗，升幅逾57倍，佔整體網購投訴比例9%。至於投訴涉及的貨品及服務種類，收到最多投訴的兩個類別均與疫情有關，逾4200宗投訴屬醫藥及健康設備，包括口罩，另有3800宗涉及旅遊事務。