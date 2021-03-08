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九巴系統監測駕駛 意外減兩成

【明報專訊】專營巴士安全問題備受關注，九巴去年引入「車長駕駛評分系統」，會按車長駕駛表現，透過車廂裝設的感應器發出綠、黃或紅燈。當駕駛表現安全會顯示綠燈，若駕駛期間出現安全風險會顯示黃燈；若駕駛行為具即時危險則發出紅燈。系統並為車長駕駛表現評分，分數愈低代表表現愈安全。九巴稱引入新系統後，九巴及龍運車隊的每月平均意外率減少兩成，有助尋找駕駛問題「熱點」，針對駕駛行為培訓。

助尋駕駛問題「熱點」 針對培訓

九巴去年引入GreenRoad車長駕駛評分系統，於去年9月完成為全數九巴及龍運車隊安裝。九巴安全總監黃祥明接受訪問稱，該系統已在英、美、新加坡等應用多年，透過全球定位系統及運算程式，在巴士加速、轉彎、車道處理、煞車及超速5項範疇內，實時檢測150多種巴士駕駛動態並評級。

黃說，該系統需先在駕駛室裝設小型信號感應器，並向車長派發具無線射頻辨識技術（RFID）的電子鑰匙，車長駕駛前，電子鑰匙會與感應器配對識別身分。當車長駕駛表現安全，感應器會顯示綠燈；當駕駛行為有可能構成安全風險，如未減速轉彎或駛入迴旋處，會顯示黃燈，提醒車長留意；若車長持續未有改善，或駕駛行為具即時危險，感應器則顯示紅燈。

黃稱，所有車長駕駛資料將傳送至GreenRoad中央電腦，並對每次駕駛表現評分，分數愈低代表愈安全，20分或以下是綠燈水平，21至49分是黃燈，50分或以上則是紅燈，車長可透過手機登入系統應用程式查看，系統並提出建議，「例如剛才駕駛時出現黃燈的時間、地點、原因等，車長可知道有什麼不足，從而改善駕駛行為」。他續說，九巴可透過系統應用程式，檢視整個車隊評分及駕駛狀况並跟進，例如部分易令巴士加速的彎位路段，會先了解是車長抑或是路面問題。若涉駕駛行為，九巴會提醒車長，並透過導師片段指導；若是路面問題，如設計較差，九巴會與運輸署商討改善。

按表現評分 綠燈車長月獎400元

黃祥明強調，該系統旨在鼓勵車長提升駕駛表現，並非懲罰或評核表現，形容是車長「隨身駕駛導師」。他說，九巴會為取得綠燈水平的車長，每月額外發放400元獎金；而系統引入至今，九巴車隊平均分由最初27分改善至目前16分的綠燈水平；現時約76%車長取得綠燈水平。

他說引入系統後，以每百萬公里計，九巴車隊去年9至12月每月平均意外率為19.66宗，較前年未引入前的24.32宗少約兩成，龍運車隊更減少約24%。

駕駛103線的九巴車長詹先生表示系統引入後，他獲約40至50分，主要涉轉彎較快問題，其後按建議改善駕駛技術，評分升至綠燈水平，認為系統像「師傅」般提醒其駕駛行為。

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