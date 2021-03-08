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甲級犯單人倉過節 黃之鋒：與孤寂搏鬥不易

【明報專訊】因包圍警總案被判囚13個月的前香港眾志秘書長黃之鋒，亦是民主派初選案件被告之一。黃之鋒現時被囚逾3個月，他昨於facebook專頁發布帖文，稱獲安排在書籍裝訂工場工作，但稱自己經歷由冬至到立春多個喜慶節日，要在牢房面對恐懼及孤獨。因「35+」初選案被羈押於荔枝角收押所的元朗區議員王百羽，昨獲同區區議員張秀賢探望，張秀賢形容王百羽精神不俗。

黃之鋒於帖文中表示，自己被編配為「甲級囚犯」、在石壁監獄服刑已經逾3個月，他獲安排於書籍裝訂工場工作，有讀小說、學術書和聽電台節目。他表示收到全球各地朋友來信，提醒各人可在信紙留下回郵地址，以便他親自回信。

盼出獄後好好吃飯

黃之鋒又寫道，自己在獄中經歷冬至到立春，橫跨多個喜慶節日，早、晚餐均被安排於單人監倉獨自進食，「在牢房裏與恐懼以及孤寂搏鬥絕非輕而易舉」，期盼出獄後好好吃一頓飯。

元朗區議員張秀賢昨於facebook發文表示，探望因參與初選被羈押的王伯羽，張秀賢稱王「精神幾好」，在收押所可看書、有筆使用後「冇咁悶」，亦和其他人一齊踢毽。

張秀賢探王伯羽：精神幾好

同案被還押於羅湖懲教所的職工盟前主席吳敏兒，其facebook則呼籲「寫信師」寄信予吳敏兒作「精神食糧」，職工盟會代為處理，但提醒信件會被懲教署職員檢查，呼籲勿寫違法內容。

（35+大搜捕）

相關字詞﹕吳敏兒 35+大搜捕 黃之鋒

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