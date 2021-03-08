眾子收押所中笑鬧 「唔笑吓點撐落去」

被問人生精彩未 楊岳橋粗口笑對

因初選被捕47人在庭審前，部分人曾不准洗澡，Emilia調侃男友劉頴匡，「你終於可以試下一條底褲，底、面、前、後，穿4日。」至劉被送到荔枝角收押所，Emilia在「星火」協助蒐羅物資，將紙、筆、食物等送到收押所予男友，還附上《聖經》中的〈創世記〉和〈出埃及記〉，「呂智恆未獲保釋前和劉頴匡一起讀經」。Emilia說劉頴匡不是基督徒，「在這樣的情况下，有信仰支撐是好事，他可能想認識一下」。

現被扣留於荔枝角收押所的劉頴匡、楊岳橋、范國威，都是「35+」初選中新東候選人，3人政治理念不同，曾因選舉針鋒相對，「入到去好似『大和解』，好好朋友」。Emilia說，眾人雖被單獨囚禁，但高叫時可以互相聽到︰「他（劉頴匡）經常問deadbody（楊岳橋）︰『人生精彩未？』」嘲笑對方曾說入獄令人生更精彩，卻換來楊粗口回應，「大家笑大家，都是友善的」；獄中「放風」的一小時中，「班長」范國威會領眾人做熱身，一起踢毽。

放風踢毽 班長范國威領熱身

外面的Emilia也懂得自行尋樂，前天替劉繳付逾千元雜費，「很肉痛，我『報復性消費』」，駁了髮長至兩呎，「打算給他驚喜」，詎料昨日探視劉頴匡，對方渾然不覺，更問女友，「你是否剪了頭髮？」Emilia嘆喟︰「『報復』報在自己身上」。

Emilia偶爾將笑料公諸網上，卻被批評︰「你還有心情講笑？」她接受訪問時笑說︰「真正在苦難的人才懂苦中作樂，唔笑吓，點撐落去？」

（35+大搜捕）