劉頴匡女友：他有想過代價 沒想過那麼重 牆內人憂被遺忘 怕港人離棄這地方

明報記者 李以莊

Emilia與劉頴匡同為中大生，前者讀法律，後者念中文，相識於2014年，至今走過8個年頭。傳媒以「女友」概括她與劉的關係，Emilia說「又不是情侶般簡單」，稱二人政治、生活、學業無所不談，「是soulmate（靈魂伴侶）」。

非情侶般簡單 如「靈魂伴侶」

劉於反修例運動中組織民間集會團隊，Emilia說他考慮過風險，「可能是被控煽惑他人非法集結」，但稱劉當時只申請集會、不反對通知書，沒暴力衝突，「當時更無國安法」。至「35+」初選，Emilia說，劉是希望「合法地、循規則在體制內代表市民」才參選，但結果被捕、更被控「串謀顛覆國家政權罪」，「是『預了但又沒有預了』︰他有想過付出代價，但沒想過那麼重。」

律師助理身分到庭：與理解中的法庭不一

上周4日庭審，法律系學士畢業的Emilia以律師助理身分到庭，她稱身處的法庭與自己理解的法庭不一，「程序不正常，拘押他們47人，然後一併上庭，前所未有，但最後，原來還要3個月蒐證……為何又要通宵扣留？其實可以逐個傳召」。在她眼中，上述程序是「刁難」。保釋條件包括禁止發表違國安言論、不得參與選舉、不得聯絡外國官員、不得離港等，包括劉頴匡在內32人不允保釋，Emilia說︰「以無罪假定的原則，除非（控方）證明到該人好大可能會犯案，才不允保釋，但現時是該人、辯方要證明自己『好大可能不犯案』才可以；而就算該人證明到——保釋條件已要該人噤聲、綁手、綁腳，『社會性死亡』那麼極端，他們都接受了——也不獲保釋，」她形容，「這是一個接一個的荒謬」。

劉頴匡現被拘押於荔枝角收押，Emilia每天探視，其間也看見楊岳橋、呂智恆、范國威、胡志偉等獲家人探望，「他們一字排開」。Emilia形容劉頴匡昨日「精神幾好」，惟最難受「孤獨」，也擔心自己的付出被人遺忘，「他最擔心自己在入面受刑，香港人全部移民，放棄這個地方……如大家仍會留下、頂住，他會安慰一點」。

（35+大搜捕）