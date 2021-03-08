24小時內第二宗奪命火 疑燃點香薰肇禍

死者母傷腰送院 兄與外傭無礙

被發現倒斃房間的56歲女子姓蔣，其88歲李姓母親事後腰部不適但清醒，由救護車送伊利沙伯醫院治理。火警時同於單位的66歲兄長及36歲外傭則無受傷。

事發昨凌晨3時許，嘉強苑嘉盈閣9樓一單位突然起火，單位房間火光熊熊，不斷冒出濃煙，街坊遂報警。消防人員接報到場，出動一隊煙帽隊及一條喉灌救，消防救熄後於單位房間發現蔣昏迷，由救護員即場證實不治。火警中約90人自行疏散到安全位置，亦有居民帶同兩隻貓到地面暫避。警方臨時封鎖大廈調查，其後安排居民分批返回寓所。

政府化驗所人員、機電工程署、重案組及消防攝影組昨早到場蒐證，消防亦帶同消防犬進入火場協助調查。警方初步調查相信火警起因有可疑，其後經進一步調查，懷疑因為燃點香薰引發火警，交由黃大仙警區重案組跟進。據悉，蔣有燃點香薰習慣。至昨午3時許，身穿全套保護衣的仵工到場將遺體舁送殮房，親友在電梯大堂目送。

街坊：死者行動不便 全家人都好好

發生火警的為三房大單位，及時逃出火場、沒受傷的外傭事後向到場採訪的記者表示，事發時蔣在房間，疑因正在充電的手提電話爆炸引發火警，惟警方進一步調查後相信與燃點香薰有關。居於高層的女街坊表示，與發生火警的家庭認識已久，過往常與死者母親打麻將，因不幸離世的女子身形高大，見面時會稱她「阿高」，並形容她行動不便，走路時一拐一拐，「佢哋全家人都好好㗎」。

香薰店：點時應遠離雜物當風位

香薰店負責人稱，一般香薰油可放在香薰爐用蠟燭或電子加熱，亦有直接燃點的香薰蠟燭，使用時應遠離雜物及避免放在窗邊當風位置，以減低打翻時引發意外的可能。另亦要先熄火及冷卻後才可添加香薰油。

前日清晨5時許，油麻地新填地街260號唐樓一個「一開七」板間房單位發生火警，嚴重焚毁，一死13傷，包括一名消防員。警方初步調查懷疑屬其中一房租客的死者在房間內縱火，燒着牀單被鋪肇禍，動機不明。涉事單位業主友人及鄰居，昨先後到現場協助清理雜物。