港聞

港聞二

韓正：改制是顛覆反顛覆問題 非民主問題

【明報專訊】主管港澳事務的國務院副總理韓正，昨早與港區全國人大代表會面。有出席者透露，韓正在會上未有講述修改香港選舉制度的具體內容，只談及其迫切及意義，並形容為「這是顛覆與反顛覆的問題，這不是民主不民主的問題」，形容是一場保衛戰。韓正呼籲一眾港區人代支持特區政府做好防疫工作、宣傳解讀好全國人大的決定，支持特區政府下一步立法工作。

晤港區人代 籲解讀好人大決定

有出席者表示，港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧都有出席會議。港區人大代表陳勇引述韓正稱，「完善」香港選舉制度是冀維護香港長治久安，強調必須認識其重大意義及緊迫、「必須要依法來保障」，形容為「顛覆與反顛覆的問題」而非民主與否的問題，冀人大全力支持特區做好防疫工作，形容為「各項的基礎」，亦要宣傳、解讀好全國人大的決定。

愛國者治港非口號 需法例保障

另有與會者引述韓正稱，「愛國者治港」並非口號，需要法例保障，強調「完善」特區選舉制度決定草案經兩地法律專家、代表充分參與，符合憲法、《基本法》，依法讓港人可廣泛、均衡參與政治；又提到要阻止「反中亂港」、「危害市民福祉」的人拖慢各項措施，以免重演2014年佔中、2016年「旺角暴亂」、2019年衝擊立法會及中聯辦、搞「三罷」等類似事件。

未述具體內容 只稱迫切

港區人大代表團長馬逢國稱，韓正會上並未講述修改香港選舉制度的具體內容或議席數額，僅講及為何需提出修改議案及其迫切性等。副團長黃玉山則引述韓正稱，美國有示威者衝入國會，亦被視為恐怖活動、須繩之於法，形容港人持外國國旗、衝入立法會並肆意破壞為「好嚴重」。被問到港人如何在選舉達至均衡參與，黃玉山稱，相信不同意見人士都可通過選舉途徑加入政府有關部門，當中包括立法會。

人代田北辰引述，韓正會上稱一國兩制、港人治港、高度自治是中央的初心，之後亦不會變；而愛國者治港，未來亦會堅定不移、不會改變。他稱韓正亦有提及國家會繼續支持香港成為國際金融及創科中心，並關注香港房屋的問題。

據悉人大常委譚耀宗、人代吳秋北、洪為民、李君豪會上均有發言。譚耀宗發言稱，「愛國者治港」不等於「一言堂」，強調從政者、政團可對特區政府不足提出批評及意見，只要其出發點本着建設的態度而非為「搞破壞」、「製造事端」。

吳秋北建議加強香港青少年愛國主義教育，以及在大灣區構建平台，為香港青少年及兒童提供軍訓機會。

（2021兩會）

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