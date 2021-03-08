多司局長表態支持 羅致光：勞福局全面配合

政務司長張建宗昨於網誌稱，特區政府完全尊重中央在完善政治體制方面的主導權，並會全面配合，通過本地立法切實執行完善措施，堅持實踐「愛國者治港」原則。張稱，「要求治港人士是愛國者是天經地義、理所當然」，治港者除特首和官員外，也包括立法會議員、法官、區議員及公務員。張又說，社會近年亂象突顯選舉制度存在漏洞和缺陷，香港目前正處於由亂到治的關鍵，及時遏止反中亂港勢力通過選舉進入特區政治體制至關重要。

財政司長陳茂波亦於網誌稱，修改選舉制度以落實「愛國者治港」原則，是為堵塞現行制度上的漏洞。對於有人顧慮修訂選舉制度會收窄議員議政及監察政府的空間，他稱修例只是從制度上排除危害國家及香港安全利益的分子，避免近年立法會空轉的困局。

發展局長黃偉綸昨亦在網誌表示，政府完全尊重中央完善選舉制度的主導權，並認同人大副委員長王晨在大會就有關《決定（草案）》說明中闡述的五大基本原則，特區政府會全面配合。

（2021兩會）