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梁愛詩料選委議席多過直選功能組 暗示立選再延 否認民主倒退「怪我們20多年沒做好」

【明報專訊】全國人大將審議修改香港選舉制度的決定，立法會將重設「較大比例」的選委會議席。前律政司長、基本法委員會前副主任梁愛詩認為，這意味選委會界別所佔的議席一定較地區直選及功能組別多，「例如分區直選是20席，功能組別是30席，那選委會界別便是40席」。她說應完成修改制度才進行立法會換屆選舉，暗示選舉有可能一再延遲。她不認同本次改革是民主倒退，「要怪就怪我們（香港）自己這20多年沒有做好」。

羅健熙：減代議士減公信

全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，直選、功能組別與選委會界別各佔30席較合理。民主黨主席羅健熙表示，若減少市民選舉代議士的機會，將減低政府、議會的公信力。

梁愛詩昨出席商台節目《政好星期天》指出，選委會人數和權力將擴大，包括獲授權產生「較大比例」的立法會議員、參與提名所有立法會議員候選人。目前地區直選及功能組別的立法會議席各佔一半，梁認為選委會界別日後在立法會的比例應最高，「例如分區直選是20席，功能組別是20席，那它一定多過20席或30席，例如分區直選是20席，功能組別是30席，那選委會界別便是40席」。

梁稱90席佔40 新機制能審在任資格

至於選委會的組成，梁愛詩稱新增席位可由政協委員擔任，又說不少全國性組織都有廣泛代表性，包括婦聯、青聯、工商聯等，他們出任選委會能保證「愛國者治港」。中央擬設全流程資格審查機制，梁認為機制不止審核參選資格，亦能審核當選者在任資格。梁相信，需修改選舉制度後再舉行選舉，要在9月立法會選舉前產生新的選委會，「我驚趕不及」，意味立法會選舉或再度延遲。

劉兆佳：各30較合理 需有人聯繫群眾

梁愛詩重申，修改制度非針對民主派，而是針對損害中央和香港利益的人。至於參選需獲選委會提名，是否限制民主派入閘，她說「若在那幾百個人當中，也找不到兩三人去支持你，或者十個人支持你，即是你的認受性也不是太高」。回應本次改革是否民主倒退，她稱不認同，又說2019年反修例運動帶來很大衝擊，「所以一定要首先回到正軌，要怪就怪我們（香港）自己這20多年沒有做好」。

劉兆佳昨於無綫節目《講清講楚》表示，立法會的直選、功能組別與選委會界別各佔30席較合理，如直選減至20席，地區政黨生存空間較小，他認為愛國力量不止精英，亦需有一批人聯繫群眾。劉稱時局多變，中央難以清晰詳列愛國者標準，會透過資格審查委員會審核參選人資格，料實施初期「入閘」門檻極高，較多非忠誠反對派不能參選。

劉說，加入選委會界別，長遠可改善深層次矛盾，他們代表中層的利益，「實際上選舉委員會的組成，最後攤薄大財團和高級精英分子的影響力……令選舉委員會和日後立法會，比較上比以往更關心中下層利益」。

羅健熙表示，不少港人已沒力氣討論選舉改革。他稱政府將問題諉過於人、怪責港人，無助得到市民信任。他說新制度為參選增設關卡，黨內會重新思考選舉的意義和效果。

范太：「兩制」是經濟非政治制度

另外，全國人大前常委范徐麗泰日前接受《深圳衛視》訪問稱，「一國兩制」中的「兩制」，她認為是經濟制度、金融開放的制度，而不是政治制度；因要改變政治制度，需經全國人大常委會通過或者備案才能實施。

明報記者

（2021兩會）

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