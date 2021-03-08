陳伯留醫兩日重回東華院舍 女兒擔心待遇

凌晨回家見父跌坐呼救

改變親自照顧想法

陳女士稱，5年前已為父親申請津助安老院，其間曾獲派宿位，但她申請延期，「我不忍心送他走，想照顧他到最後一刻」，但有日凌晨她下班回家，開門見父親跌坐在地呼救命，當時「感到不是我的專業能夠處理」，去年重新為父親輪候院舍服務。她憶述，雙親2018年因病入院，母親不幸去世，父親肺炎痊癒出院，之後身體狀况日差，而兩名姐姐早年已移居加拿大，她遂搬回舊居照顧父親，多次發現他跌倒、失禁；有次父親獨自外出時被推銷購入近9000元的電話。

父曾食道炎入院 女視像安撫

她透露，父親今年1月獲派宿位，入住院舍首幾天，因患食道炎而需入醫院治療，其後來來回回院舍和醫院，因疫情緣故，她只可隔着手機屏幕，在視像通話中安撫父親。然而，上夜班的她要凌晨才回到家，她無奈道，「（當時）年末一份工作對我很重要，我真的不能請假（照顧父親起居）」。

「有人對我爸說 你女不要你」

陳女士仍對父親被送走一事餘怒未消，「我（現時對該院舍）一半信心都無」，她說公開事件是希望大眾知道安老院院友可以在無家屬同意下自簽出院；她提到當日警員與她交談時轉述，「有人對我爸爸說，你的女兒現在不要你了」，她哽咽說，「一句這樣的話，對老人家傷害有多大？對我傷害有多大？」認為「這句是頭號禁語，怎說得出口？」已要求院舍交代。本報就此向東華三院查詢，未獲回應。