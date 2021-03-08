耆康會退院前一月通知：預時間助規劃生活

社工：能自理不會申津助院舍

本身是註冊社工的鍾淑明稱，長者入住院舍後自行要求退院的個案較少見，因為有能力在社區生活的長者，都不會申請輪候津助院舍。她在安老服務界工作逾15年，只曾遇過兩名院友提出退院要求。不過，鍾說長者入住院舍後，生活環境轉變、身體及心理變化等都會影響住院意願，若想法與家屬不一致，院舍難以決定跟誰行事，需時商討，「始終考慮是老人家（往後生活），不是一下子的想法」。

倘堅決退院 會准試外宿數天

耆康會會要求院友提前一個月書面遞交退院意願，鍾淑明解釋，是要預留時間為院友制訂「遷離院舍計劃」，由社工協助長者規劃離院後住所、家人照顧計劃，以及送飯、洗澡、醫療等一系列服務是否妥為安排等，「我們需要具體證明，不是口講就可以」。她舉例，若長者要到醫院覆診，又準備搬往其他區，院舍要為他取得轉介信、準備藥物、換主診醫生等，「家人未必想得仔細，作為照顧者的我們要為院友鋪排」。

鍾續稱，若長者堅決退院，會容許他外宿數天，也給家人適應期，測試為長者定下的計劃能否行得通，不會馬上讓他退院，「有時老人家只是嘴上說可以照顧自己，相信與現實有距離」。耆康會又規定院友簽署離院文件時，要有家屬或第三方擔任見證人，若長者舉目無親，會請社署職員代為見證，較少由院舍職員作代表，原意是「一定會有其他人簽名見證，不會老人家自己離開」。

對於長者入住院舍後的適應安排，安老服務社工協會會長陳芷瑋稱，根據《安老院實務守則》第11章，安老院應在住客入住一個月內制訂個人照顧計劃，她說院舍在長者入住10多日便讓長者遷離並不合理。