港聞

港聞一

耆康會退院前一月通知：預時間助規劃生活

【明報專訊】長者被安排入住安老院之初，或會因未能適應新環境而要求遷離，但家屬未必能即時配合。耆康會關泉白普理護理安老院院長鍾淑明稱，一般而言，院友隨時可要求退院而院舍都需尊重，但強調要以院友福祉為大前提安排，「不會馬上扑槌讓他退院」；以耆康會為例，會要求院友提前一個月以書面遞交退院意願，待院舍為院友制訂「遷離院舍計劃」。

社工：能自理不會申津助院舍

本身是註冊社工的鍾淑明稱，長者入住院舍後自行要求退院的個案較少見，因為有能力在社區生活的長者，都不會申請輪候津助院舍。她在安老服務界工作逾15年，只曾遇過兩名院友提出退院要求。不過，鍾說長者入住院舍後，生活環境轉變、身體及心理變化等都會影響住院意願，若想法與家屬不一致，院舍難以決定跟誰行事，需時商討，「始終考慮是老人家（往後生活），不是一下子的想法」。

倘堅決退院 會准試外宿數天

耆康會會要求院友提前一個月書面遞交退院意願，鍾淑明解釋，是要預留時間為院友制訂「遷離院舍計劃」，由社工協助長者規劃離院後住所、家人照顧計劃，以及送飯、洗澡、醫療等一系列服務是否妥為安排等，「我們需要具體證明，不是口講就可以」。她舉例，若長者要到醫院覆診，又準備搬往其他區，院舍要為他取得轉介信、準備藥物、換主診醫生等，「家人未必想得仔細，作為照顧者的我們要為院友鋪排」。

鍾續稱，若長者堅決退院，會容許他外宿數天，也給家人適應期，測試為長者定下的計劃能否行得通，不會馬上讓他退院，「有時老人家只是嘴上說可以照顧自己，相信與現實有距離」。耆康會又規定院友簽署離院文件時，要有家屬或第三方擔任見證人，若長者舉目無親，會請社署職員代為見證，較少由院舍職員作代表，原意是「一定會有其他人簽名見證，不會老人家自己離開」。

對於長者入住院舍後的適應安排，安老服務社工協會會長陳芷瑋稱，根據《安老院實務守則》第11章，安老院應在住客入住一個月內制訂個人照顧計劃，她說院舍在長者入住10多日便讓長者遷離並不合理。

相關字詞﹕偵查報道

上 / 下一篇新聞

東華院舍送走認障翁 家屬稱不知情 准自行簽紙退院 送社區中心 東華：按程序經社工評估見證
東華院舍送走認障翁 家屬稱不知情 准自行簽紙退院 送社區中心 東華：按程序經社工評估見證
陳伯留醫兩日重回東華院舍 女兒擔心待遇
陳伯留醫兩日重回東華院舍 女兒擔心待遇
梁愛詩料選委議席多過直選功能組 暗示立選再延 否認民主倒退「怪我們20多年沒做好」
梁愛詩料選委議席多過直選功能組 暗示立選再延 否認民主倒退「怪我們20多年沒做好」
多司局長表態支持 羅致光：勞福局全面配合
多司局長表態支持 羅致光：勞福局全面配合
韓正：改制是顛覆反顛覆問題 非民主問題
韓正：改制是顛覆反顛覆問題 非民主問題
韓正晤林鄭賀一誠 冀港續視防疫「當前中心任務」
韓正晤林鄭賀一誠 冀港續視防疫「當前中心任務」
24小時內第二宗奪命火 疑燃點香薰肇禍
24小時內第二宗奪命火 疑燃點香薰肇禍
劉頴匡女友：他有想過代價 沒想過那麼重 牆內人憂被遺忘 怕港人離棄這地方
劉頴匡女友：他有想過代價 沒想過那麼重 牆內人憂被遺忘 怕港人離棄這地方
眾子收押所中笑鬧 「唔笑吓點撐落去」
眾子收押所中笑鬧 「唔笑吓點撐落去」
甲級犯單人倉過節 黃之鋒：與孤寂搏鬥不易
甲級犯單人倉過節 黃之鋒：與孤寂搏鬥不易
在加港人遊行聲援 當地居民加入響應
在加港人遊行聲援 當地居民加入響應
九巴系統監測駕駛 意外減兩成
九巴系統監測駕駛 意外減兩成
網購投訴飈兩倍 直播帶貨兩年20宗 消委籲勿因限時優惠急下單 海關：近一年6案涉冒牌品
網購投訴飈兩倍 直播帶貨兩年20宗 消委籲勿因限時優惠急下單 海關：近一年6案涉冒牌品
直播帶貨平台：60%客回頭 證港人接受
直播帶貨平台：60%客回頭 證港人接受
管理全男班同事 女工程師落手落腳贏信服
管理全男班同事 女工程師落手落腳贏信服
入油私家車捱撞「擺尾」 職員被夾昏迷
入油私家車捱撞「擺尾」 職員被夾昏迷
沙田污水廠遷岩洞 首階段料明年完成
沙田污水廠遷岩洞 首階段料明年完成
急凍雞蛋仔自動化生產 擬拓海外市場
急凍雞蛋仔自動化生產 擬拓海外市場
生產力局：傳統產業智能化 助做大做強
生產力局：傳統產業智能化 助做大做強
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】吳良好：立國安法 唔少人上街舉五星旗慶祝 政協常委兩會發言 撐立法講到車公廟求籤
【Emily】吳良好：立國安法 唔少人上街舉五星旗慶祝 政協常委兩會發言 撐立法講到車公廟求籤
【Emily】「寫信師要人」 在押泛民fb出帖呼籲
【Emily】「寫信師要人」 在押泛民fb出帖呼籲
【Emily】民記街站撐「政改」 薛永恒簽名兼幫手
【Emily】民記街站撐「政改」 薛永恒簽名兼幫手
【Emily】三八婦女節 羅致光預告推措施「助自主生活」
【Emily】三八婦女節 羅致光預告推措施「助自主生活」
【Emily】團體促推失業援助 跨族群女性跳舞支持
【Emily】團體促推失業援助 跨族群女性跳舞支持
【Emily】車牌拍賣 「W」2600萬成交創紀錄
【Emily】車牌拍賣 「W」2600萬成交創紀錄