東華院舍送走認障翁 家屬稱不知情 准自行簽紙退院 送社區中心 東華：按程序經社工評估見證

明報記者 陳惠恩

女兒稱靠警方通知：當日院舍冇搵過我

當事人陳伯今年94歲，因家人無暇照顧，透過住所附近的香港聖公會樂民郭鳳軒綜合服務中心申請院舍服務，於今年1月18日入住何文田的東華三院黃祖棠護理安老院。不過，陳伯疑未能適應院舍生活，入住翌日即要求回家，女兒陳女士因工作關係未能配合。陳女士稱，2月3日即陳伯入住院舍第17天，她於晚上約8時見到電話有20多個警方的未接來電，聯絡後得悉父親已遷離院舍，並被送往醫院治理，她說院舍當日「一直冇人搵過我」。

社區中心接傳真轉介信：無提送人來

東華：前一日已知會其女

郭鳳軒綜合服務中心回覆本報透露，安老院舍職員當日在中心不知情下帶陳伯到訪，着中心帶陳伯回家。中心稱，一般院舍會為院友離院作支援準備，包括申請地區支援服務，院舍、家人及中心三方事前會有妥善協商及共識，但今次院舍只在前一日多次致電查詢社區支援服務，而在陳伯到達後，中心職員才得悉院舍數小時前傳真了陳伯申請社區支援服務的轉介信，但無收過院舍確認電話，信函亦無提及會把陳伯送來。中心未能聯絡陳伯女兒，在安全考慮下報警求助。

警方表示，當天下午約4時半，一間服務中心職員報案，稱有安老院職員帶同一名94歲男院友及所有財物到達，未有交代詳情便自行離去。警方表示男院友曾因未能返回舊居，聲稱會自殺，之後拒絕再度入住安老院，警員為安全着想，將他送往伊利沙伯醫院，案件列為「企圖自殺」。

東華三院回應時稱，該院友入住後多次強烈要求回家居住，院舍曾7次聯絡其女兒商討處理方案；基於院友的堅持和意願，並經院舍專業護士及社工評估他精神狀態穩定，院舍按退出服務程序於2月3日在兩名個案社工見證下，簽署退院文件和放棄院舍服務，強調在前一日已知會其女兒，並按院友要求安排職員陪他到中心申請恢復服務，院舍職員在中心接手個案後離開。

陳女士反駁稱已表明當日未能請假照顧父親，沒預期他會退院，「即使有權（退院），你是否要先聯絡到我接他走？」她慨嘆父親被送走時「連輪椅都無，當垃圾般拋出街，連同三大袋行李」。

合約列明退宿須一個月通知

院舍終止服務需30日通知

翻查黃祖棠護理安老院單張、院友入住保證書、居住規則及合約等，若院友選擇終止住宿須一個月前書面通知職員，院舍一方也有權終止服務，條件是院友違反院規、合約或有騷擾他人、暴力等行為或拖欠費用，保證人須負責安排院友離院。按《安老院規例》第35條，院舍要送達書面通知書予住客及親屬，訂明遷出日期，通知期不得少於30日。

社署：派員跟進 張超雄：接近疏忽照顧

社署表示已派員到院舍突擊巡查和聯絡事主家屬，該署會繼續跟進，並已要求院舍提交報告，詳細交代事件；社署強調，津助安老院須符合《津貼及服務協議》，在長者入住院舍後，制訂個人照顧計劃，並與住客親屬等協商和保持良好溝通。

關注長者權益的立法會前議員張超雄認為院舍不負責任，而院舍內專業人士不但未察覺長者有認知障礙，更在沒有家人共識及妥善安排下送走長者，「接近疏忽照顧」；他說社署在退院程序上無具體指引，建議署方仿效外國做法，安排一名獨立個案經理審視院友退院安排，避免任何一方卸責。

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