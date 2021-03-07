沙螺灣再建閘封村 農地疑被挖掘燒焦

長春社公共事務經理吳希文上周四（4日）到沙螺灣村一帶，發現村內至少有兩道新鐵閘，其中一道在前往把港古廟的通道交界，閘上貼有「私人土地」、「不准進入」等告示，閘後安裝了閉路電視；另一道閘在沙螺灣足球場通往鄉公所的通道，上面貼有「保衛家鄉，沙螺灣不歡迎旅客」告示。他稱去年10月底到過同一位置，只見有欄杆。他說暫未能肯定兩道新鐵閘所在位置是否屬於官地。

環團質疑自毁農地增發展機會

規劃署今年1月推出4張《發展審批地區圖》，覆蓋範圍包括北大嶼的沙螺灣、深屈、䃟頭等，以容許規劃署在相關覆蓋範圍執法，諮詢期周一（8日）結束。吳希文稱，由於通道被封而未能入村，但從遠處可見村內一片荒廢農地有疑似挖掘及燒焦痕迹，該處去年10月仍是綠草一片。他稱由於不能走近，未能評估受影響面積。他質疑有人欲在諮詢期內「先破壞」農地，以增加日後發展機會，過往有不少類似事例，擔心「歷史重演」。

吳希文表示，最擔心村內的林地、濕地等受破壞，損害附近的生態環境，其中包括本港特有的瀕危物種盧氏小樹蛙的棲息地。地政總署至截稿前未有回覆本報查詢。