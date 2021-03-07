隱沒植被數十年 古諮會前成員意外發現

高添強：陣地之大「不可思議」

本身是香港史研究者的高添強說，他於1990年代到鹿頸探望一名外籍朋友，在他的家遠眺鹿頸一座山丘，發現疑似槍堡，於是上山調查，結果發現其中一個槍堡，甚為興奮。他說港九有不少槍堡，絕大部分由英軍建造，故他一眼看出鹿頸的槍堡是由日軍建造，除了外形不同，英軍亦沒有只能容納一人的衛星槍堡。他說後來該山丘發生山火，整個建築群重見天日，槍堡之間更有戰壕連接，形容陣地之大「簡直不可思議」。

曾考察南涌村 獲長者證日軍逼登山建堡

他為了解鹿頸槍堡群歷史，曾到南涌村訪問村民，有長者表示日佔期間曾被日軍強迫登山修建槍堡，進一步證明槍堡建築群由日軍建造。他認為日軍在鹿頸興建整個槍堡系統是為了防禦盟軍反擊，「抵抗游擊隊相信不用建造這樣大型的設施」。

高添強說近年邊境禁區開放，更多日軍防禦據點相繼曝光，他相信古蹟辦未有詳細調查，遑論為這些建築物評級。他指港大公布鹿頸槍堡群是好事，相信可令公眾關注日佔時期的歷史。

（城市保育）