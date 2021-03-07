肇事廈1樓為商用或違規 屋宇署稱會調查

寶祥大樓的圖則顯示，起火的1樓整層用途為辦公室，並分為5個單位，大廈共有兩條樓梯。本報記者昨晚在火場解封後到現場觀察，起火的1C單位門外走廊可通往兩邊樓梯，惟樓梯未有安裝防煙門。

何鉅業：舊契未必有限定商住樓面

香港測量師學會前會長何鉅業根據本報提供的圖則指出，起火大廈於1964年落成，估計大廈屬於使用舊契的商住大廈，舊契無規定大廈的商業和住宅用途面積，即使1樓改為住宅用途亦未必違規。但他指，是次火警濃煙蔓延至梯間及樓上單位，懷疑原因是大廈並無安裝防火門或防煙門有損毀。

消防顧問梁錦得稱，現時法例並無規管分間單位圍板的物料，因此圍板不一定能防火，甚或有機會令火勢迅速蔓延，加上板間房環境擠迫，亦會阻礙住客逃生。

專家：法例不限圍板物料

環境擠迫礙逃生

涉事大廈設乾喉系統，梁指，樓高8至10層的舊樓會設有乾喉系統，方便消防員救火，系統設有一條水管貫穿大廈各層，消防只需將水源連接大廈地下的入水口，再到起火樓層將喉管接駁出水口，即可取水救火，省卻拉喉上樓的時間，但一般居民未必用得上。梁認為該大廈消防設備明顯不足，建議先加設火警鐘、消防喉轆及500公升的水缸，讓住客能及時疏散和嘗試救火。

去年11月，油麻地廣東道8死大火後，屋宇署及消防處巡查全港約2800幢1960年或之前落成的樓宇，其中4成，約800幢樓宇發現不同程度的火警危險，包括逃生途徑遭阻塞，以及消防設備及防火門損壞，消防會向相關負責人採取執法行動，另有100多上鎖未能跟進。屋宇署指，是次起火樓宇於1964年落成，並非上述巡查行動的目標樓宇。