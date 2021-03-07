「一開七」板間房奪命火 1死13傷 死者有精神病紀錄 疑房內縱火肇禍

死者獨居無業領綜援 警查縱火動機

現場為新填地街260號寶祥大樓1樓C室一個「一開七」的板間房單位，53歲男死者梁卓泰被發現倒斃在2號板間房門外走廊。據了解，死者為3號房的租戶，獨居、無業，靠領取綜援過活，有精神病紀錄，一直由社工跟進。警方初步調查懷疑死者在房內縱火，燒著牀單被鋪肇禍，動機不明。

昨清晨5時許，單位突然起火並冒出大量濃煙，不少居民從睡夢中驚醒，一名男子手抱嬰兒逃生，有住客跑到天台逃生，並用濕毛巾掩面，亦有住客留在單位等候救援（見另稿），消防趕到現場開喉灌救，並升起雲梯救出被困居民，包括數名南亞裔女子，部分人赤腳逃生，其中兩名自行沿雲梯爬下，另一名需由升降台運到地面，再由救護員攙扶上擔架牀送院。另一名消防員腳部受傷，坐在地上狀甚痛苦，由同袍協助送院。

消防將火撲熄後，在起火單位內發現梁男，他現場證實死亡，死因有待驗屍後確定。另有7男6女居民受傷，年齡介乎13歲至68歲，主要是吸入濃煙不適，分別由救護車送往伊利沙伯醫院及廣華醫院治理，6人昨午已出院，其餘傷者情况穩定，在火警中灼傷右腳的消防員經敷治後亦已出院。

起火單位晚上解封 單位內部嚴重燒毀

消防經初步調查相信起火原因有可疑，交由油尖警區重案組跟進，案件列縱火。消防出動火警調查犬助查。昨午1時許，仵工到場將死者遺體移送殮房，警員昨午檢走一批證物，包括一把利刀。民政事務局長徐英偉昨中午到梁顯利社區中心視察，他對於發生致命火災表示深切哀痛及高度關注，並慰問受影響居民。昨午5時許，居民登記後可陸續返回住所。起火單位晚上解封，現場所見，單位內部嚴重燒毀，碌架牀被燒剩支架，有大面積的板間房木板被燒去。

助理消防區長蔡偉峰表示，起火單位為一間板間房，面積約9米乘5米，消防在單位近大門位置發現男死者，起火原因仍待調查。蔡偉峰稱，火勢蔓延快，大廈乾喉系統可協助救火，但由於起火樓層低，消防毋須使用該系統。火警中消防處共出動102名消防員及救護員，動用兩條喉及兩隊煙帽隊，以及10輛救護車救援。消防救出47名居民，另外17名住客自行疏散。

區議員：法團無接改善消防指示

油尖旺區議會主席林健文稱，已聯絡大廈業主立案法團主席，據他們了解，起火單位用圍板分隔，放置7張牀，分租給7名本地人，環境簡陋惡劣。他估計大廈最少三、四成單位被改建為劏房。肇事大廈封鎖半日，油尖旺民政事務處開放梁顯利油麻地社區中心，約40名居民暫避。林續說，大廈1964年落成，僅設乾喉系統，無其他火警設施，業主立案法團亦無收過改善消防安全指示。

屋宇署：樓宇結構無明顯危險

屋宇署回覆指，昨火警後已派員到火場視察，發現大廈整體樓宇結構並沒有明顯危險，但起火單位部分窗框及冷氣機支架有鬆脫情况，已安排政府承建商拆除鬆脫的部分，會繼續調查單位有否違反《建築物條例》。對於消防處最近何時巡查涉事大廈，消防截稿前未有回應。