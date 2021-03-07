雞翼飯係「照燒手羽」 在囚者：改餸名更好食

Emilia在社交媒體透露昨早探望劉頴匡，他精神不錯「識得搞笑」，各人單獨囚禁，但有一個鐘「放風」見到其他人，獲范國威帶熱身、李予信教跳街舞，劉更跑了「人生未試過咁多個圈」。劉並幫菜式改名，認為「改咗名之後更好食」，將雞翼飯叫做「照燒手羽」、雞柳及雞蛋稱為「親子丼」等。

岑敖暉與妻用紙巾互畫心心

部分男被告前日突然轉往赤柱監獄羈留，令家屬撲空，昨日終能相見。岑敖暉妻子余思朗昨早帶備日用品及書探丈夫，並在社交網站稱「隔咗好耐好耐之後終於可以傾到偈」，「我哋用消毒紙巾喺玻璃上互畫心心，好開心終於見到佢」。

朱凱廸妻子區佩芬偕女兒到赤柱監獄，她說見到丈夫一刻感到開心，「爭取時間跑入去，無論幾遠我哋都會嚟探佢」，昨帶備毛巾、牙刷、零食及3本書給他。林卓廷的社交媒體稱，廷媽昨往赤柱探兒子，因周末多人探監，「排咗好耐隊先入到去」；而林的雙親「有咁上下年紀」，廷爸更行動不便，幸友人一周七日都可義載兩老。

柯耀林退出所有組織不再參選

社民連陳皓桓探望岑子杰，見到梁國雄用手勢叫他「頂住」，見到楊岳橋大大力揮手、梁晃維「畀心心」；而岑說在囚車聽到很多人叫堅持及加油，他們都感動落淚。柯耀林透過代表律師傳話，即時退出所有政治聯繫及組織，不再參加區議會及立法會選舉及任何政治選舉。

市民寫信給47人 一小時千封

還押者獲本地以至海外關注，民間電台昨設街站讓市民寫慰問信予47名被告，一小時就收到約千封信，有市民在信上說，希望鼓勵47人勿忘初心，亦為港人打氣。《英國醫學期刊》（BMJ）前日報道，本港醫護人員余慧明及郭家麒被控違《港區國安法》罪行及正被還押，余亦因此遭醫管局停職。

（35+大搜捕）