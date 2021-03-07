票控持票等候聽審者 警被批不合理

警稱曾警告集結群眾

警方回應稱，昨午約1時有人於高院一帶聚集，故向集結群眾發出警告，惟部分人拒聽從警方指示離開，共向23男12女發出《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）定額罰款通知書，年齡介乎18至70歲。

約50名市民中午到高等法院外排隊入庭旁聽，大批警員在場戒備。杜先生夫婦昨日亦到場聽審，杜先生說早前47名民主派於西九龍裁判法院提訊時已嘗試取籌，惟因太多人輪候，自己只能旁聽一天。他稱其實自己聽不懂英語聆訊，來排隊旁聽是「展示力量」，「着緊這個地方，自然就會想盡辦法做些事」。

至約下午2時，警方突然在庭外天橋圍起橙帶，並發出告票票控在場者。記者所見不少人手持旁聽候補票，現場一度傳出哭喊聲。

區議員向警解釋：警着向法庭解釋

民主黨區議員梁國華手持候補票打算聽審，他表示自己甫到天橋處，警方便把他及其他聽審市民圍起來，指控他們違反限聚令，梁批評警方做法不合理，「都要等㗎嘛，咁去邊度等？」他曾向警方解釋，但對方着他向法庭解釋。梁表明不會交罰款，會上庭抗辯.

被票控市民John說，與一名友人原本坐在高院外天橋等候聽審，警方突拉起橙帶，遂問警員是否有行動，該警員稱如非違反限聚令可坐下等，約10分鐘後卻有另一警員票控他們。John批評警方指示不清晰，「嗰個同事卸去隔籬個同事，隔籬個同事又卸番去隔籬個同事，咁樣係推卸責任」。

市民吳女士激動大罵，稱其領取綜援，根本無能力付罰款，「佢（司法機構）發咗呢張嘢（旁聽候補票）畀我哋，咁我哋梗係要返嚟啦」，怒斥警方是否「大晒」。

（35+大搜捕）