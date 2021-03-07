本周分批覆核保釋 11人續還押 妻展示胎兒超聲波相 張可森遙望微笑

11名被告為鄭達鴻、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、郭家麒、柯耀林及李予信，因何啟明仍留醫伊利沙伯醫院，昨未能出庭應訊。辯方法律團隊包括資深大律師夏博義、駱應淦、彭耀鴻、蔡維邦和潘熙。

由於是次聆訊只涉排期，法庭毋須花費太多時間便完成聆訊，每個被告被逐一帶上犯人欄，只能稍作停留便要離開。多人均把握機會向親友致意，其中張可森甫步入犯人欄，其懷孕妻子數次以紙巾拭淚，並趁法官與律師對話時向丈夫展示胎兒的超聲波照片，張則報以微笑，並輕輕點頭回應。當張可森被帶走時，張太隨即急步走近犯人欄，再次向丈夫展示胎兒照片，張再以微笑回應後便消失在妻子眼前。

另一被告伍健偉步入犯人欄後，隨即帶笑向到場的「天水連線」成員揮手和飛吻；他向其大律師表達謝意後，再次望向公眾席，離開時連連向公眾席飛吻，其成員則不停揮手，以及高舉「心」形手勢回應。

伍健偉頻送飛吻

鄭達鴻用口型「對話」

鄭達鴻出庭時一度揭開口罩，露出未有機會剃掉的鬍子，並帶笑與女親友以口型「對話」。譚文豪、郭家麒和黃碧雲離開犯人欄時亦向公眾席揮手道別。

對於丈夫獲批保釋卻仍被羈押，施德來的妻子稱感到難受和折磨，「好似來回又折返地獄」，其6歲兒子仍未能理解父親面對的罪名，惟「好掛住爸爸」。

郭家麒妻冀夫盡快上庭還清白

郭家麒的妻子說，被告家屬與所有港人一樣痛心，希望律政司用最專業和嚴謹的態度工作，盡快將丈夫帶上庭，讓法庭還他清白。她同時感謝記者和聲援市民到場，「沒你們支持，我都撐不下去」。

就法庭早前花了4天才完成被告的保釋申請，《港區國安法》指定法官杜麗冰昨日表示，總裁判官蘇惠德已作出「巨大努力（heroic effort）」，盡力處理各人陳辭，以及令聆訊公平和迅速地進行，惟事情不如預期般進行，對當中造成的困擾表示遺憾，故法庭決定將聆訊押後至本周四和周六分批聆訊。每日聆訊將處理6個覆核申請，每個被告有1小時聆訊，控辯雙方須事前存入傳票、補充誓章和證據等。

法官拒批臨時保釋

辯方一度向法庭申請臨時保釋，認為被告已被羈押7日，同時獲裁判官批出保釋，不希望再還押7日，促法庭考慮被告會否在7日繼續作出危害國家安全的行為。惟杜官回應，雖明白被告渴望重獲自由的情緒，裁判官批出保釋前亦作考慮，惟事情需恰當地進行，故拒絕批出臨時保釋。

【案件編號：HCCP110-120/21】

明報記者

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