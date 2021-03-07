街工退出民陣 稱「最主要是地區勞工團體」

《聯合早報》日前引述消息人士稱民陣正被調查，若證實美國國家民主基金會曾資助民陣舉辦反修例活動，將違反港區國安法。陳皓桓前日發聲明稱，民陣從未收取外國政府或機構資助，警方無聯絡過他。被問到日後是否不會為政治議題發聲或行動，盧藝賢稱街工有四大綱領，在勞工權益議題上會繼續努力，亦會在弱勢、民主議題上繼續工作。

陳皓桓：三四個成員團體退出 不排除再有

陳皓桓稱，近日有成員團體向他表示憂慮，亦有三四個成員團體退出民陣，不排除再有團體退出，他理解或因港區國安法令成員團體有擔憂，不是每個組織都能承受如此大壓力，民陣現時的成員團體除了政黨，也有婦女、勞工、宗教組織。他稱「只要有團體喺度，我都會繼續努力，堅守到最後」。現時民陣成員團體尚有30多個。