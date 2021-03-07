范徐麗泰：反對派無資格被諮詢

范太：反對派有多少不是亂港分子？

羅健熙：想社會好的人應想知不同意見

范徐麗泰近日就修改香港選舉制度提建議，與全國人大修改建議脗合。范太接受《深圳衛視》專訪稱，中央改港選舉制度是無路可退、力挽狂瀾，批評民主派「如果你根本不想香港好、為了你的假民主、假自由，而想令香港大眾不能安居樂業的話，這些人值得去諮詢嗎？」

她稱，今次政改若由香港提出，在時間上根本做不到、來不及，實際操作也有困難，因為需要由三分之二立法會議員通過，但民主派總辭後，不夠三分之二議員。

羅健熙回覆查詢時說，范太應明白政改大事，政府應該和有責任諮詢港人，不應因某些人的身分而失去此權利，他認為想社會好的人應該想知不同意見，否則想法會愈來愈單一，變成「忠誠的廢物」。他又說，想港人安居樂業，更要讓港人在政治架構中有自己的代表，向政府反映想法，令施政「貼地」，他認為減少立法會直選議席只會令香港情况變得嚴峻。

唐英年：料仍有民主派可參選勝出

唐英年昨接受傳媒訪問稱，相信很多民主派是希望建設香港成更有活力的地方，修改選舉制度後民主派不會一下子消失，估計仍會有民主派可參選及勝出。2010年他任政務司長時曾主責推銷政改方案，包括在立法會設「超級區議會」議席，如今取消是否民主倒退？他稱當年通過政改感欣慰，事隔9年，去年內會風波顯示香港代議政制有需要完善，落實「愛國者治港」，認為修改選舉制度與邁向普選無排斥。

（2021兩會）