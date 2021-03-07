韓正：改選制後要解決經濟民生 稱修改非刻意剔除任何人 羅健熙：與現實方案差異很大

羅：移民者顯然非因民生問題離開

民主黨主席羅健熙說，若韓正說不是為剔走任何人，這與現實方案有很大差異；至於韓正對香港深層次問題的判斷，羅稱應該是因政府無法吸納人民聲音，無法令人民認同政治架構中有代表。他舉例，移民的人有金錢能力，顯然他們離開不是因為住屋等民生問題。他稱，修改選舉制度後將設政治審查委員會、用選委會提名立法會參選人等，認為真正民意代表的生存空間窄。

央視《新聞聯播》引述韓正在會上稱，要貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針，使香港選舉制度符合香港實際情况，體現社會整體利益，依法保障香港同胞廣泛的、均衡的政治參與，要始終堅守愛國者治港，香港管治權必須掌握在堅定的愛國者手中。據了解，韓正在會上表達「完善香港選舉制度」的3個基本原則，包括「愛國者治港」絕不能含糊。

唐英年在會後稱，韓正在會上講話約1小時，提到經歷前年反修例運動，《港區國安法》落實後香港社會由亂到治，下一步要進一步修改選舉制度，無提及具體細節；會上有7名政協委員就金融、科技等範疇發言。

政協委員林大輝稱，韓正解釋了中央從國家層面修改香港選舉制度的必要和重要。他說會全力支持韓正對委員的要求，並為特區政府出謀獻策解決經濟和民生的深層次問題。

政協委員施榮懷引述韓正說，希望香港要深刻領會修改選舉制度的意義，再三強調修改的必要和緊迫，中央堅持在港實行一國兩制和支持民主發展，但因為反中亂港勢力連串行動，影響香港的憲制秩序，現時中央是用制度落實愛國者治港。

黃國：韓正盼港疫情落實「清零」

政協委員、工聯會黃國稱，韓正指出3個階段，在制定港區國安法止暴制亂、修改選舉制度堵塞漏洞後，會下大力氣解決經濟、民生、住屋等深層次矛盾，亦會推動創科找香港經濟新增長點，亦希望把握國家「十四五規劃」帶給香港的機遇。他認為韓正將香港的民生問題放得很前，中央會想方法解決。他又引述韓正希望香港疫情落實「清零」，而澳門已清零及通關，要繼續保持。

民主黨更細思會否參選 「真心難啃」

羅健熙回應稱，修改選舉制度後將設政治審查委員會、用選委會提名立法會參選人等，認為真正民意代表的生存空間窄。他稱今次修改建議「真心難啃」，對於該黨是否參選，會思考得更仔細。

明報記者

（2021兩會）

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