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【Emily】謝偉俊律師行代表彭卓棋區諾軒 話兩人搵佢 Paul：爭公義可一齊

【明報專訊】民主派初選47人被控違反《港區國安法》，當中15人原本獲准保釋，但律政司即場覆核，案件今日會喺高等法院處理，Emily望望審訊表，被告之一、南區區議員彭卓棋嘅應訊代表係「謝偉俊律師行」，本身係建制派嘅立法會議員謝偉俊（Paul）就同Emily講，佢哋律師樓亦會代表同案被告、立法會前議員區諾軒。Paul話係兩人搵佢，佢自己都有幫手處理，相信大家都有意願探討可唔可以行中間路線，「唔一定要藍黃分得咁清楚，可以溝通，爭取公義可以一齊」。

會否憂建制不滿？

稱兩營都可能有意見

大律師公會主席夏博義早前代表另一國安法案件被告、「第二代美國隊長」馬俊文，備受建制派攻擊。被問到會唔會擔心建制陣營不滿，Paul就話唔同陣營都可能有意見，例如黃營會認為點解搵藍營律師，藍營就會諗點解接黃營嘅案件，但新形勢下各方應該重新探索合作空間。

會唔會擔心自己步夏博義後塵遭受攻擊？Paul認為政治考慮不能避免，但上到庭主要都係講法律，佢認為毋須太負面攻擊國安法，否則對案件未必有好處，會諗點樣比較「溫柔、精準」處理，又認為大形勢下點樣爭取支持同情，更加重要。被問到對案情樂唔樂觀，Paul話對彭卓棋相對樂觀，因為佢參與成分較少，區諾軒就較「棘手」，如果喺以往普通法傳統原則下，保釋理應問題不大，但國安法下點處理，大家仲學習緊。

相關字詞﹕彭卓棋 謝偉俊 區諾軒 立法會議員 立法會

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